План "Б" от Медведчука: РФ на фоне провалов хочет разделить Украину на две страны, — Данилов

По словам секретаря СНБО, сейчас цель РФ — полностью захватить Луганскую и Донецкую области с сухопутным коридором в Крым. После этого может начаться реализация "корейского сценария".

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Россия понимает, что не сможет полностью захватить территорию Украины. Поэтому она перешла к плану "Б", предложенным бывшим депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который предполагает раздел страны по сценарию Кореи. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию ВВС.

По его словам, Москва намерена создавать так называемую "вторую Украину".

"Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Виктор Медведчук и другие пророссийские политики в Украине будут давать предложения о "создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, однако намекнул, что речь идет о представителях запрещенной партии ОПЗЖ.

Алексей Данилов уточнил, что сейчас цель РФ — полностью захватить Луганскую и Донецкую области с сухопутным коридором в Крым. После этого может начаться реализация плана "Б".

"В этом участвуют представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, политтехнологи, которые их обслуживали, которые живут в нашей стране", — добавил он.

Напомним, 16 января Виктор Медведчук написал статью для российского издания "Известия", в которой он заявлял, что с 1991 года в нашей стране существовало два государства — "анти-Россия и Украина как еще одна Россия". По его мнению, РФ была вынуждена вторгнуться в Украину якобы для защиты своих экономических и международных интересов.

12 февраля в эфире белорусского телеканала СТВ Медведчук сказал, что в 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко якобы предлагал Путину забрать Донбасс. По его словам, глава Кремля признавал Донецкую и Луганскую область украинскими, но тогдашний глава государства "пытался от них избавится".