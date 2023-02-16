План "Б" від Медведчука: РФ на тлі провалів хоче поділити Україну на дві країни, — Данілов

За словами секретаря РНБО, зараз мета РФ — повністю захопити Луганську та Донецьку області із сухопутним коридором до Криму. Після цього може розпочатися реалізація "корейського сценарію".

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Росія розуміє, що зможе повністю захопити територію України. Тому вона перейшла до плану "Б", запропонованого колишнім депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який передбачає поділ країни за сценарієм Кореї. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю виданню ВВС.

За його словами, Москва має намір створювати так звану "другу Україну".

"Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він є професійною людиною по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", — розповів Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Віктор Медведчук та інші проросійські політики в Україні даватимуть пропозиції щодо "створення двох країн". Він не назвав конкретних прізвищ, проте натякнув, що йдеться про представників забороненої партії ОПЗЖ.

Олексій Данілов уточнив, що зараз мета РФ — повністю захопити Луганську та Донецьку області із сухопутним коридором до Криму. Після цього може розпочатись реалізація плану "Б".

"У цьому беруть участь представники, які займалися обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ у Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які мешкають у нашій країні", — додав він.

Нагадаємо, 16 січня Віктор Медведчук написав статтю для російського видання "Известия", в якій він заявляв, що з 1991 року в нашій країні існувало дві держави — "анти-Росія та Україна як ще одна Росія". На його думку, РФ була змушена вторгнутися в Україну нібито для захисту своїх економічних та міжнародних інтересів.

12 лютого в ефірі білоруського телеканалу СТВ Медведчук сказав, що у 2015 році колишній президент України Петро Порошенко нібито пропонував Путіну забрати Донбас. За його словами, глава Кремля визнавав Донецьку та Луганську область українцями, але тодішній глава держави "намагався їх позбутися".