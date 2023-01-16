Медведчук назвав Україну "ще однією Росією" та звинуватив Захід у розв'язуванні війни

Кремль, за словами обвинуваченого у держзраді екснардепа, був змушений вторгнутися в Україну нібито для захисту своїх економічних і міжнародних інтересів.

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Повномасштабна війна в Україні продовжуватиметься, перекидаючись на інші країни, доки конфлікт не буде локалізований чи вирішений. Про це у своїй статті для пропагандистського видання "Известия" написав обвинувачений у держзраді колишній народний депутат від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук.

За його словами, Україна нібито здобула незалежність не завдяки національно-патріотичному руху, а після домовленості з Москвою, оскільки Росія вважала українців "братським народом".

Медведчук у статті стверджує, що з 1991 року в нашій країні існувало дві держави — "антиросія та Україна як ще одна Росія".

"Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією. Водночас подібний поділ дуже штучний. Більшу частину своєї історії Україна пройшла з Росією, пов'язана з нею культурно та ментально. Інтеграцію з Росією Україні однозначно диктує економіка. Адже якщо поруч такий величезний ринок і ресурси, то не користуватися цим, а тим паче блокувати може лише дуже недалека влада", — продовжив обвинувачений у держзраді та додав, що націоналістичні та проєвропейські рухи нібито сіяли в Україні лише злидні та розруху.

Окремо Віктор Медведчук повторив пропагандистську тезу про те, що південно-східні регіони, які активно торгували з РФ, "годували" всю країну.

Після Революції Гідності, як сказано у статті, в Україні почала спостерігатись цікава тенденція. Петро Порошенко, який називав себе "президентом миру", став "лідером війни" та програв наступні вибори.

"На зміну йому прийшов Володимир Зеленський, який теж обіцяв мир, а став уособленням війни. Тобто українському народу обіцяють мир, а потім його дурять... Політика Зеленського довела до того, що Україну масово почали покидати через економічні та соціальні умови, репресії, політичне цькування. Серед них маса українських політиків, журналістів, бізнесменів, діячів культури та церкви, які чимало для цієї країни зробили. Бізнес південного сходу багато в чому зав'язаний на Росії, її інтересах, тому конфлікт перестав бути справою виключно внутрішньою", — продовжив Медведчук і спробував виправдати РФ за повномасштабне вторгнення, оскільки Москва нібито мала почати велику війну, зберігаючи свої економічні та міжнародні інтереси.

Заборонену ОПЗЖ, яка відкрито закликала відновити всі відносини з країною-агресором і виконати всі вимоги Кремля, екснардеп назвав "партією миру". Окремо Медведчук поскаржився, що Європа продовжує підтримувати Україну у війні з Росією, що може спричинити ядерний конфлікт за участю уже європейських країн.

За його словами, повномасштабний конфлікт триватиме і може торкнутися сусідніх країн, якщо його не вирішити чи локалізувати.

"Українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України — це його справа, але для України така думка важлива та необхідна, інакше цей жах ніколи не закінчиться. Отже, необхідно створити політичний рух із тих, хто не здався, хто не зрікся своїх переконань під страхом смерті та в'язниці, хто не хоче, щоб його країна стала місцем геополітичних розбірок. Світ має почути таких людей, як би Захід не вимагав монополії на правду", — додав Медведчук, промовчавши про деокупацію українських територій і виведення ЗС РФ з території нашої країни.

Нагадаємо, 10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Віктора Медведчука українського громадянства.

13 січня Верховна Рада позбавила обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука депутатського мандата.