Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука та ще чотирьох нардепів: хто в списку

Чотири парламентарі втратили свої місця через втрату українського громадянства, ще один подав заяву про добровільне складання повноважень.

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Верховна рада України 13 січня розглянула питання щодо позбавлення депутатських мандатів чотирьох парламентаріїв на основі того, що вони не є громадянами України. Унаслідок рішення абсолютної більшості голосів статусів народних депутатів позбавили Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, перед початком голосування протягом 40 хвилин точилася дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів депутатів. Після трьох голосувань і блокування трибуни було ухвалено рішення на користь того, щоб голосування щодо позбавлення мандатів вищевказаних депутатів пройшли одразу.

За позбавлення депутатських мандатів віддали голоси:

Віктор Медведчук — 320 депутатів;

Тарас Козак — 317 депутатів;

Андрій Деркач — 314 депутатів;

Ренат Кузьмін — 319 депутатів.

Також Железняк повідомив, що за власною заявою про складання повноважень рішенням 294 нардепів депутатського мандату позбавили Андрія Аксьонова.

Депутат Олексій Гончаренко опублікував фото результатів голосування за позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Рената Кузьміна та Тараса Козака.

[ + – ] Голосування за позбавлення мандату Медведчука

[ + – ] Голосування за позбавлення мандату Кузьміна

[ + – ] Голосування за позбавлення мандату Козака

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 січня позбавив українського громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. За словами глави держави, проросійські парламентарі вважали за краще служити вбивцям українських громадян.

За даними видання "Медуза", родина колишнього нардепа Віктора Медведчука живе в Москві. Однак, де саме знаходиться сам уже колишній парламентарій, поки що невідомо.