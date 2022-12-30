Родина Медведчука живе в Москві, а його доньку Дар'ю двічі не змогли відрахувати з ВШЕ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Дар'ю Медведчук намагалися виключити з московської Вищої школи економіки за підробку довідки та провал іспитів. Проте через погрози представникам навчального закладу вона, як і раніше, є студенткою.

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У Росії як мінімум із 2021 року живе молодша дочка колишнього лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та хрещениця російського президента Володимира Путіна Дар'я Медведчук. Її мати — Оксана Марченко опинилась у Москві в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення РФ. Про перебування самого Віктора Медведчука нічого не відомо. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

[ + – ] Оксана Марченко та Дар'я Медведчук

Журналісти спільно з організацією "Лабораторія університетської прозорості" провели розслідування, під час якого дізналися, що Дар'ю Медведчук мали виключити з навчального закладу кілька разів. Однак з якихось причин цього не відбувалося.

Зараз донька Медведчука навчається у Москві, а саме у Вищій школі економіки (ВШЕ). З наказу від 31 серпня 2021 року відомо про зарахування Дар'ї Медведчук та ще двох студентів на факультет "Вища школа бізнесу". Усі троє є громадянами України і вступали на одну з найбільш затребуваних спеціальностей факультету зі спецпроцедури для іноземців — складали внутрішні вступні іспити.

Троє українців — Дарія Медведчук, Данило Косовський та Валентина Шуст навчаються у ВШЕ платно. Косовський і Шуст — діти близьких до Медведчука людей. Батько Данила Віталій Косовський — відомий протоієрей УПЦ МП. Батько Валентини Дмитро Шуст — член правління благодійного фонду Віктора Медведчука та колишній керівник інвестиційної компанії "Укркапітал", якою нині керує Оксана Марченко.

За що їх хотіли відрахувати?

За час літньої сесії троє українських студентів пропустили складання одного й того ж іспиту. Після чого відправили до навчального офісу підроблені довідки про непридатність нібито від однієї з московських клінік. Адміністратор курсу надіслав до медзакладу запит про справжність документа. У відповіді клініки сказано, що ніхто з цих студентів не звертався до них.

Зазвичай студентам ВШЕ за надання підробленої довідки погрожує відрахування. Це й зробив адміністратор курсу: надіслав студентам повідомлення про відрахування та розірвання договору, а також підготував наказ, який мав затвердити менеджер навчального офісу. Однак після цього йому почали надходити погрози від незнайомих людей. Вони стверджували, що є "представниками батьків" і переконували зупинити процедуру виключення, бо вона "руйнує студентам життя і долю".

Медведчук, Косовський і Шуст ще раз намагалися надати підроблені довідки. Проте клініка наполягала, що нічого не видавала цим студентам. Згодом вони принесли довідку з іншої лікарні, справжність якої вдалося встановити.

Крім того, в ситуацію втрутилася менеджер освітньої програми, яка повідомила адміністратора, що їй "зателефонували від проректора НДУ ВШЕ Сергія Рощина". Цих студентів попросили не відраховувати, оскільки вони з України і мають "складну життєву ситуацію".

Друга спроба відрахування

Незважаючи на підтримку ректорату ВШЕ, троє студентів так і не змогли успішно скласти літню сесію. У кожного з них було понад три перескладання, що веде до відрахування. Медведчук, Косовському та Шуст відправили повідомлення про відрахування та "несумлінне освоєння навчальної програми".

Незабаром після цього до навчального офісу прийшли чоловік і жінка "бандитського вигляду" і принесли довідки про переведення Косовського та Шуст до іншого престижного московського університету — МДІМВ, а також алкоголю та цукерок.

Після вручення документів і подарунків відвідувачка дізналася про долю Дар'ї Медведчук. Один зі співробітників навчального офісу сказав, що Дар'ї "дали можливість написати мотиваційний лист і навчатися далі". За словами співрозмовника журналістів, за неї "просили на дуже високому рівні".

Дочка Віктора Медведчука, як і раніше, вважається студенткою навчального закладу, але вона так само посідає місце наприкінці рейтингу успішності.

Нагадаємо, 22 листопада Віктора Медведчука та Оксану Марченко помітили в окупованій Ялті. Їх побачили у ресторані кавказької та європейської кухні на ялтинській набережній.

Раніше, 23 вересня, президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що після обміну Медведчука відправили з Туреччини до Росії. Він додав, що на його звільненні наполягав Володимир Путін.