За келихом вина: Віктора Медведчука помітили в окупованій Ялті (відео)

Колишній лідер ОПЗЖ зі своєю дружиною Оксаною Марченко повечеряли в ресторані кавказької та європейської кухні на ялтинській набережній.

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Проросійського нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука помітили в ресторані у Ялті разом із його дружиною Оксаною Марченко. На двох відео, опублікованих на українських Telegram-каналах, подружжя вечеряє в закладі "На висоті".

На кадрах Медведчук із дружиною проводять за келихом вина вечірній час у ресторані кавказької та європейської кухні, що розташований на набережній Ялти.

На відео можна побачити назву ресторану "На висоті", що розташований за адресою вул. Леніна, 18, що неподалік від Історико-літературного музею.

[ + – ] Розташування ресторану "На висоті", що в Ялті

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що російська сторона не має поняття, де перебуває Медведчук після того, як його обміняли на українських військових. Також прессекретар заявив, що не має інформації щодо того, чи спілкувався колишній лідер ОПЗЖ із російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, нардеп Віктор Медведчук після обміну полоненими вирушив із Туреччини в Росію. За словами турецького президента Реджепа Ердогана, на поверненні українського політика в РФ наполягав сам Володимир Путін.

Як заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, обмін проросійського нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових говорить про те, наскільки цей політик важливий для Росії. Хоча ще в травні у Кремлі не бажали міняти Медведчука на захисників "Азовсталі".