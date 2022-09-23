Путін наполягав особисто: Медведчука відправили з Туреччини в Росію, — Ердоган

Визволення українського нардепа було вимогою президента РФ, заявив турецький лідер.

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Український народний депутат, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук після обміну полоненими, організованого за посередництва Анкари, вирушив із Туреччини в Росію. Про це в п'ятницю, 23 вересня, повідомив турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з журналістами, передає російське агентство "РІА Новини".

"Ми відправили його в Росію. Ми рішуче продовжуємо процес", — наводять цитату президента Туреччини російські журналісти.

Зі свого боку, турецьке агентство новин "Анадолу" навело цитату Ердогана, яка може свідчити про те, щоб за видачу Медведчука Росії виступив особисто президент РФ Володимир Путін.

"(Полонені українські офіцери, які перебувають у Туреччині), це наші гості. Одне з них було ім'ям, на якому наполягав пан Путін. Ми відправили його в Росію", — сказав турецький лідер.

Зі свого боку, сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, де саме перебуває Медведчук, зазначивши, що коментувати обмін із Україною він не стане.

"Можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців", — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна та Росія обмінялися полоненими, серед них були захисники маріупольського заводу "Азовсталь". Звільнені командири спецполку "Азов" будуть у Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана. Вони зможуть повернутися в Україну після закінчення бойових дій. Російська сторона разом із підконтрольними нею "ДНР" і "ЛНР" натомість отримали 56 осіб, серед яких п'ятеро — бойовики цих двох організацій, а ще один — народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Учора ватажок ДНР Денис Пушилін заявив, що для нього обмін Медведчука був важливим, оскільки політик свого часу звільнив із полону понад тисячу бойовиків.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що Кремль погодився на обмін українських бійців на Медведчука, оскільки цей політик є важливим для РФ.

Водночас у Службі безпеки України запевнили, що обмін проросійського нардепа не зупинить розгляд справ, у тому числі про державну зраду проти нього в суді.