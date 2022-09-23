Настаивал лично Путин: Медведчука отправили из Турции в Россию, — Эрдоган

Освобождение украинского нардепа было требованием президента РФ, заявил турецкий лидер.

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Украинский народный депутат, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук после обмена пленными, организованного при посредничестве Анкары, отправился из Турции в Россию. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами, передает российское агентство "РИА Новости".

"Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс", — приводят цитату президента Турции российские журналисты.

В свою очередь турецкое новостное агентство "Анадолу" привело цитату Эрдогана, которая может свидетельствовать о том, чтобы за выдачу Медведчука России выступил лично президент РФ Владимир Путин.

"(Пленные украинские офицеры, находящиеся в Турции) это наши гости. Одно из них было именем, на котором настаивал господин Путин. Мы отправили его в Россию", — сказал турецкий лидер.

В свою очередь сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где именно находится Медведчук, отметив, что комментировать обмен с Украиной он не станет.

"Можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", — сказал представитель Кремля.

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия обменялись пленными, в их числе были защитники мариупольского завода "Азовсталь". Освобожденные командиры спецполка "Азов" будут пребывать в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана. Они смогут вернуться в Украину после окончания боевых действий. Российская сторона вместе с подконтрольными ею "ДНР" и "ЛНР" взамен получили 56 человек, среди которых пятеро — боевики этих двух организаций, а еще один — народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Вчера главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что для него обмен Медведчука был важен, так как политик в свое время освободил из плена более тысячи боевиков.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, что Кремль согласился на обмен украинских бойцов на Медведчука, так как этот политик важен для РФ.

Тем временем в Службе безопасности Украины заверили, что обмен пророссийского нардепа не остановит рассмотрение дел, в том числе и о государственной измене, против него в суде.