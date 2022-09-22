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Политика Дело Медведчука Обмен пленными с Азовстали

Конфискация имущества: в СБУ рассказали, как суд будет рассматривать дело Медведчука

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Фото: kremlin.ru | В СБУ Виктора Медведчука называют задокументированным государственным предателем

Пророссийского нардепа обменяли на 200 украинских защитников, в том числе военных из мариупольского завода "Азовсталь". По словам врио главы СБУ, суд продолжит выносить приговоры по уголовным делам политика.

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Обмен пророссийского нардепа и главы политсовета бывшей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не остановит рассмотрение дел против политика в суде. Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", — проинформировал временный начальник СБУ.

Василий Малюк добавил, что обмен Медведчука на защитников мариупольского завода "Азовсталь" стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали правовые механизмы.

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На Виктора Медведчука обменяли 200 украинских защитников

Малюк говорил, что Медведчук представляет собой задокументированного государственного предателя — его вину полностью задокументировали в СБУ. Благодаря работе по делам политика удалось обезвредить многие вражеские агентурные сети, задержать предателей и получить много важной информации, добавил Малюк.

Украинские СМИ ранее писали, что в рамках последнего обмена пленными многие защитники "Азовстали" вернулись домой, а Россия получила Виктора Медведчука. Глава Офиса президента Украины Анрдей Ермак говорил, как Медведчук дал все показания следствию и больше не представляет интереса для Украины.

В СБУ позже подтвердили обмен военнопленных между Украиной и РФ — 200 украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука. Всего Украина вернула 215 человек, среди них были военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, таможенники и гражданские.

Россия получила 55 пленных, не имеющих для Украины никакого интереса.

Фокус ранее писал, что из российского плена освободили украинского парамедика Екатерину Полищук с позывным "Пташка" и защитника Михаила Дианова.