Конфіскація майна: у СБУ розповіли, як суд розглядатиме справу Медведчука

Проросійського нардепа обміняли на 200 українських захисників, зокрема військових із маріупольського заводу "Азовсталь". За словами глави СБУ, суд продовжить виносити вироки в кримінальних справах політика.

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Обмін проросійського нардепа та голови політради колишньої партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука не зупинить розгляд справ проти політика в суді. Про це сказав тимчасовий виконувач обов’язки голови Служби безпеки України Василь Малюк.

"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації заарештованого майна. Адже в такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", — повідомив тимчасовий начальник СБУ.

Василь Малюк додав, що обмін Медведчука на захисників маріупольського заводу "Азовсталь" став можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали правові механізми.

[ + – ] На Віктора Медведчука обміняли 200 українських захисників

Малюк говорив, що Медведчук є задокументованим державним зрадником — його провину повністю задокументували в СБУ. Завдяки роботі в справах політика вдалося знешкодити багато ворожих агентурних мереж, затримати зрадників і отримати багато важливої інформації, додав Малюк.

Українські ЗМІ раніше писали, що в межах останнього обміну полоненими багато захисників "Азовсталі" повернулися додому, а Росія отримала Віктора Медведчука. Глава Офісу президента України Анрдей Єрмак говорив, як Медведчук дав усі свідчення слідству й більше не має інтересу для України.

У СБУ пізніше підтвердили обмін військовополонених між Україною та РФ — 200 українських захисників обміняли на Віктора Медведчука. Загалом Україна повернула 215 людей, серед них були військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, митники та цивільні.

Росія отримала 55 полонених, які не мають для України жодного інтересу.

Фокус раніше писав, що з російського полону звільнили українську парамедикиню Катерину Поліщук із позивним "Пташка" та захисника Михайла Діанового.