"Своих не бросаем": Пушилин оправдал обмен защитников "Азовстали" на Медведчука (видео)

Лидер "ДНР" заявил, что украинский нардеп в свое время помог освободить из плены более тысячи боевиков, поэтому Донецку было важно его получить.

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Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что согласился на обмен 215 украинских защитников "Азовстали" на нардепа Виктора Медведчука и еще 55 человек, так как перед ним стояла задача как можно скорее вернуть пленных. Об этом он сказал в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

Пушилин назвал прошедший обмен сложным, заявив, что украинская сторона якобы несколько раз пыталась сорвать этот процесс.

"Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену — мы отдали 215 человек", — заявил лидер боевиков, добавив, что взамен "республика" получила, в частности, 5 боевиков, из которых четверо служили в "ДНР", а еще один — в "ЛНР".

Помимо этого Пушилин объяснил, почему для "ДНР" было важно получить Медведчука — по словам главы "республики", украинский народный депутат в свое время освободил из плена более тысячи боевиков.

При этом Пушилин заявил, что испытывал противоречивые эмоции касательно обмена, так как также надеялся на "возмездие" в отношении украинских защитников с "Азовстали".

"Но подписывая указ я испытывал и другие ощущения… Вспоминал, когда смотришь в глаза ребятам, которых возвращаешь из плена, смотришь в глаза их жен, матерей и детей… Для меня это стало главенствующим. Поэтому здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят главнее всего, своих мы не имеем права и не бросаем", — заверил глава "ДНР".

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия обменялись пленными, в их числе были защитники мариупольского завода "Азовсталь". Освобожденные командиры спецполка "Азов" будут пребывать в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана. Они смогут вернуться в Украину после окончания боевых действий.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, что Кремль согласился на обмен украинских бойцов на Медведчука, так как этот политик важен для РФ.