"Своїх не кидаємо": Пушилін виправдав обмін захисників "Азовсталі" на Медведчука (відео)

Лідер "ДНР" заявив, що український нардеп свого часу допоміг звільнити з полону понад тисячу бойовиків, тому Донецьку було важливо отримати його.

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Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що погодився на обмін 215 українських захисників "Азовсталі" на нардепа Віктора Медведчука та ще 55 осіб, оскільки перед ним стояло завдання якнайшвидше повернути полонених. Про це він сказав у коментарі російській агенції "РИА Новости".

Пушилін назвав обмін складним, заявивши, що українська сторона нібито кілька разів намагалася зірвати цей процес.

"Наше завдання було в найкоротші терміни повернути якнайбільшу кількість наших хлопців. Тому ми були готові піти і на таку ціну — ми віддали 215 осіб", — заявив лідер бойовиків, додавши, що натомість "республіка" отримала, зокрема, 5 бойовиків, з яких четверо служили у "ДНР", а ще один — у "ЛНР".

Крім цього, Пушилін пояснив, чому для "ДНР" було важливо отримати Медведчука — за словами голови "республіки", український народний депутат свого часу звільнив із полону понад тисячу бойовиків.

Однак Пушилін заявив, що відчував суперечливі емоції щодо обміну, оскільки також сподівався на "відплату" щодо українських захисників з "Азовсталі".

"Але підписуючи указ я відчував і інші відчуття… Згадував, коли дивишся в очі хлопцям, яких повертаєш із полону, дивишся в очі їхніх дружин, матерів та дітей… Для мене це стало головним. Тому тут нам треба розуміти, що життя наших хлопців головніше всього, своїх ми не маємо права та не кидаємо", — запевнив голова "ДНР".

Нагадаємо, ввечері, 21 вересня, Україна та Росія обмінялися полоненими, серед них були захисники маріупольського заводу "Азовсталь". Звільнені командири спецполку "Азов" будуть у Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана. Вони зможуть повернутися до України після закінчення бойових дій.

Зі свого боку, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що Кремль погодився на обмін українських бійців на Медведчука, оскільки цей політик важливий для РФ.