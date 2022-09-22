Важливий для Росії: Зеленський пояснив, чому Кремль обміняв Медведчука

Ще у травні Москва не хотіла міняти проросійського політика на українських військових. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко підкреслив, що зміна поглядів вкотре показує відмінності в словах та вчинках росіян.

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Обмін кума президента РФ Володимира Путіна, проросійського нардепа Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки цей політик є важливим для Росії. Про це сказав заступник глави Офісу президента України (ОП) Кирило Тимошенко в ефірі єдиного телемарафону.

Операцію з обміну полоненими, за його словами, координував голова ОП Андрій Єрмак, у ній взяли участь українські спецслужби та фахівці з розвідки.

"Це була важка операція, важкі переговори. Ми отримали 215 захисників України — 205 українців і 10 іноземних громадян. Це велика удача", — зауважив він.

Операція, за словами Тимошенка, проходила на багатьох територіях.

Ще у травні Кремль не погоджувався обміняти Медведчука на військових. Зміна поглядів вкотре показує, що слова та вчинки росіян докорінно відрізняються, зауважив Тимошенко.

[ + – ] Кремль раніше не погоджувався обміняти Віктора Медведчука на українських військових Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Слова — це одне, а як все відбувається — трохи інше. Більшість їхніх слів, а можливо і в 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Я думаю, багато українців не вірили до останнього, що це станеться", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, що ввечері 21 вересня Україна та Росія обмінялися полоненими, серед них були захисники маріупольського заводу "Азовсталь". Віктора Медведчука обміняли на 200 військовополонених із "Азовсталі". П'ятьох командирів оборони заводу повернули в обмін на 55 російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що командири спецполку "Азов" будуть у Туреччині під протекцією її президента Реджепа Ердогана. Офіцери зможуть повернутись до України після закінчення бойових дій.

Обмін Віктора Медведчука не завадить розгляду його справ у суді, зокрема питання конфіскації майна, заявили у СБУ.

Фокус раніше писав, що Україна працює над планом обміну полоненими за форматом "всіх на всіх". За словами генпрокурора України, щоб обмін був вдалим, Збройні сили України щодня поповнюють обмінний фонд російськими військовими.