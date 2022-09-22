Україна працює над обміном за формулою "всіх на всіх", — генпрокурор

Для повернення українських героїв додому ЗСУ, за словами Андрія Костіна, щодня поповнюють "обмінний фонд".

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Україна разом із своїми союзниками працює над обміном полоненими за форматом "всіх на всіх". Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, цитуючи заяву глави відомства Андрія Костіна.

Зокрема генеральний прокурор процитував нещодавній обмін полоненими з Росією, під час якого в Україну повернулися захисники "Азовсталі".

Андрій Костін підтвердив, що обвинуваченого у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука було передано країні-агресору і додав, що стосовно підозрюваного досудове розслідування завершено, а всі свідчення — задокументовані.

"Ми нікого не випускаємо на волю, а передаємо з української в'язниці у велику в'язницю, яка називається Росія", — продовжив генеральний прокурор і підкреслив, що зараз Україна разом зі своїми союзниками працює над обміном полоненими, який буде проведений за форматом "всіх" на всіх".

Для успішного проведення цієї процедури, як зазначає Андрій Костін, Збройні сили України щодня поповнюють обмінний фонд за рахунок російських військовослужбовців.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна та Російська Федерація провели обмін полоненими, під час якого до країни повернулися захисники "Азовсталі". У СБУ та Офісі президента повідомили, що 200 військовополонених із заводу "Азовсталь" було обміняно на обвинуваченого у держзраді народного депутата Віктора Медведчука. 5 командирів оборони заводу в Маріуполі повернули з полону в обмін на 55 захоплених під час успішного контрнаступу російських військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обмін полоненими, повідомив, що звільнені командири спецполку "Азов" будуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана. Офіцери, за словами глави держави, зможуть повернутись до України після завершення бойових дій.