Украина работает над обменом по формуле "всех на всех", — генпрокурор

Для возвращения украинских героев домой ВСУ, по словам Андрея Костина, ежедневно пополняют "обменный фонд".

Related video

Украина вместе со своими союзниками работает над обменом пленными по формату "всех на всех". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, цитируя заявление главы ведомства Андрея Костина.

В частности, генеральный прокурор процитировал недавний обмен пленными с Россией, в ходе которого в Украину вернулись защитники "Азовстали".

Андрей Костин подтвердил, что обвиняемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук был передан стране-агрессору и добавил, что в отношении подозреваемого досудебное расследование завершено, а все показания — задокументированы.

"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", — продолжил генеральный прокурор и подчеркнул, что в данный момент Украина вместе со своими союзниками работает над обменом пленными, который будет проведен по формату "всех на всех".

Для успешного проведения этой процедуры, как отмечает Андрей Костин, Вооруженные силы Украины ежедневно пополняют "обменный фонд" за счет российских военнослужащих.

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Российская Федерация провели обмен пленными, в ходе которого в страну вернулись защитники "Азовстали". В СБУ и Офисе президента сообщили, что 200 военнопленных с завода "Азовсталь" были обменяны на обвиняемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. 5 командиров обороны завода в Мариуполе вернули из плена в обмен на 55 захваченных в ходе успешного контрнаступления российских военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обмен пленными, сообщил, что освобожденные командиры спецполка "Азов" будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана. Офицеры, по словам главы государства, смогут вернуться в Украину после завершения боевых действий.