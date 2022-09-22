Важен для России: у Зеленского объяснили, почему Кремль обменял Медведчука

Еще в мае Москва не хотела менять пророссийского политика на украинских военных. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что смена взглядов лишний раз показывает различия в словах и поступках россиян.

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Обмен кума президента РФ Владимира Путина, пророссийского нардепа Виктора Медведчука на украинских защитников показывает, насколько этот политик важен для России. Об этом сказал замглавы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко в эфире единого телемарафона.

Операцию по омену пленными, по его словам, координировал глава ОП Андрей Ермак, в ней участвовали украинские спецслужбы и специалисты из разведки.

"Это была тяжелая операция, тяжелые переговоры. Мы получили 215 защитников Украины — 205 украинцев и 10 иностранных граждан. Это большая удача", — заметил он.

Операция, по словам Тимошенко, проходила на многих территориях.

Еще в мае Кремль не соглашался обменять Медведчука на военных. Смена взглядов лишний раз показывает, что слова и поступки россиян в корне отличаются, заметил Тимошенко.

[ + – ] Кремль ранее не соглашался обменять Виктора Медведчука на украинских военных Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Слова — это одно, а как все происходит — немного другое. Большинство их слов, а возможно и в 100% случаев, не совпадают с тем, как есть на самом деле. Я думаю, много украинцев не верили до последнего, что это произойдет", — резюмировал чиновник.

Напомним, что вечером 21 сентября Украина и Россия обменялись пленными, в их числе были защитники мариупольского завода "Азовсталь". Виктора Медведчука обменяли на 200 военнопленных из "Азовстали". Пятерых командиров обороны завода вернули в обмен на 55 российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командиры спецполка "Азов" будут пребывать в Турции под протекцией ее президента Реджепа Эрдогана. Офицеры смогут вернуться в Украину после окончания боевых действий.

Обмен Виктора Медведчука не помешает рассмотрению его дел в суде, в том числе вопроса конфискации имущества, заявили в СБУ.

Фокус ранее писал, что Украина работает над планом обмена пленными по формату "всех на всех". По словам генпрокурора Украины, чтобы обмен был удачным, Вооруженные силы Украины каждый день пополняют обменный фонд российскими военными.