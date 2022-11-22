За бокалом вина: Виктора Медведчука заметили в оккупированной Ялте (видео)

Бывший лидер ОПЗЖ со своей супругой Оксаной Марченко поужинали в ресторане кавказской и европейской кухни на ялтинской набережной.

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Пророссийский нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук был замечен в ресторане Ялте вместе со своей женой Оксаной Марченко. На двух видео, которые были опубликованы на украинских Telegram-каналах, супруги ужинают в заведении "На высоте".

На кадрах Медведчук с женой проводят за бокалом вина вечернее время в ресторане кавказской и европейской кухни, который расположен на набережной Ялты.

На видео можно заметить название ресторана "На высоте", который расположен по адресу ул. Ленина, 18, что недалеко от Историко-литературного музея.

[ + – ] Расположение ресторана "На высоте", Ялта

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что российская сторона понятия не имеет, где находится Медведчук после того, как его обменяли на украинских военных. Также пресс-секретарь заявил, что не обладает информацией относительно того, общался ли бывший лидер ОПЗЖ с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, нардеп Виктор Медведчук после обмена пленными отправился из Турции в Россию. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, на возвращении украинского политика в РФ настаивал сам Владимир Путин.

Как заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обмен пророссийского нардепа и кума Путина Виктора Медведчука на украинских военных говорит о том, насколько этот политик важен для России. Хотя еще в мае в Кремле не желали менять Медведчука на защитников "Азовстали".