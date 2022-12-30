Семья Медведчука живет в Москве, а его дочь Дарью дважды не смогли отчислить из ВШЭ, — СМИ

По информации журналистов, Дарью Медведчук пытались исключить из московской Высшей школы экономики за подделку справки и провал экзаменов. Однако из-за угроз представителям учебного заведения она по-прежнему является студенткой.

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В России как минимум с 2021 года живет младшая дочь бывшего лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и крестница российского президента Владимира Путина Дарья Медведчук. Ее мать — Оксана Марченко оказалось в Москве в феврале 2022, незадолго до вторжения РФ. О нахождении самого Виктора Медведчука ничего не известно. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

[ + – ] Оксана Марченко и Дарья Медведчук

Журналисты совместно с организацией "Лаборатория университетской прозрачности" провели расследование, в ходе которого узнали, что Дарью Медведчук должны были исключить из учебного заведения несколько раз. Однако по каким-то причинам этого не происходило.

Сейчас дочь Медведчука учится в Москве, а именно — в Высшей школы экономики (ВШЭ). Из приказа от 31 августа 2021 года известно о зачислении Дарьи Медведчук и еще двух студентов на факультет "Высшая школа бизнеса". Все трое являются гражданами Украины и поступали на одну из самых востребованных специальностей факультета по спецпроцедуре для иностранцев — сдавали внутренние вступительные экзамены.

Трое украинцев — Дарья Медведчук, Даниил Косовский и Валентина Шуст учатся во ВШЭ платно. Косовский и Шуст — дети близких к Медведчуку людей. Отец Даниила Виталий Косовский — известный протоиерей УПЦ МП. Отец Валентины Дмитрий Шуст — член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которой сейчас управляет Оксана Марченко.

За что их хотели отчислить?

За время летней сессии трое украинских студентов пропустили сдачу одного и того же экзамена. После чего отправили в учебный офис поддельные справки о непригодности якобы от одной из московских клиник. Администратор курса направил в медучереждение запрос о подлинности документа. В ответе клиники сказано, что никто из этих студентов не обращался к ним.

Обычно студентам ВШЭ за предоставление поддельной справки грозит отчисление. Это и сделал администратор курса: направил студентам уведомление об отчислении и разрыве договора, а также подготовил приказ, который должен был утвердить менеджер учебного офиса. Однако после этого ему начали поступать угрозы от незнакомых людей. Они утверждали, что являются "представителями родителей" и убеждали остановить процедуру исключения, потому что она "разрушает студентам жизнь и судьбу".

Медведчук, Косовский и Шуст еще раз пытались предоставить поддельные справки. Однако клиника настаивала, что не выдавала ничего этим студентам. Позже они принесли справку из другой больницы, подлинность которой удалось установить.

Кроме того, в ситуацию вмешалась менеджер образовательной программы, которая сообщила администратору, что ей "позвонили от проректора НИУ ВШЭ Сергея Рощина". Этих студентов попросили не отчислять, так как они из Украины и у них "сложная жизненная ситуация".

Вторая попытка отчисления

Несмотря на поддержку ректората ВШЭ, трое студентов так и не смогли успешно сдать летнюю сессию. У каждого из них было больше трех пересдач, что ведет к отчислению. Медведчук, Косовскому и Шуст отправили уведомление об отчислении и "недобросовестном освоении учебной программы".

Вскоре после этого в учебный офис пришли мужчина и женщина "бандитского вида" и принесли справки о переводе Косовского и Шуст в другой престижный московский университет — МГИМО, а также алкоголь и конфеты.

После вручения документов и подарков посетительница осведомилась о судьбе Дарьи Медведчук. Один из сотрудников учебного офиса сказал, что Дарье "дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше". По словам собеседника журналистов, за нее "просили на очень высоком уровне".

Дочь Виктора Медведчука по-прежнему числится студенткой учебного заведения, но она все так же занимает место в конце рейтинга успеваемости.

Напомним, 22 ноября Виктора Медведчука и Оксану Марченко заметили в оккупированной Ялте. Их увидели в ресторане кавказской и европейской кухни на ялтинской набережной.

Ранее, 23 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что после обмена Медведчука отправили из Турции в Россию. Он добавил, что на его освобождении настаивал Владимир Путин.