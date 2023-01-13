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Политика Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех нардепов

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех нардепов: кто в списке

Фото: Открытие источники

Четыре парламентария лишились своих мест из-за утраты украинского гражданства, еще один подал заявление о добровольном сложении полномочий.

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Верховная рада Украины 13 января рассмотрела вопрос о лишении депутатских мандатов четырех парламентариев на основе того, что они не являются гражданами Украины. В итоге решением абсолютного большинства голосов статусов народных депутатов лишили Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, перед началом голосования в течение 40 минут шла дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов депутатов. После трех голосований и блокирования трибуны было принято решение в пользу того, чтобы голосования по вопросу о лишении мандатов вышеуказанных депутатов прошли сразу.

За лишение депутатских мандатов отдали голоса:

  • Виктор Медведчук — 320 депутатов;
  • Тарас Козак — 317 депутатов;
  • Андрей Деркач — 314 депутатов;
  • Ренат Кузьмин — 319 депутатов.

Также Железняк сообщил, что по собственному заявлению о сложении полномочий решением 294 нардепов депутатского мандата лишили Андрея Аксенова.

Депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото результатов голосований за лишение мандатов Виктора Медведчука, Рената Кузьмина и Тараса Козака.

лишение депутатского мандата Fullscreen
Голосование за лишение мандата Медведчука
лишение депутатского мандата Fullscreen
Голосование за лишение мандата Кузьмина
лишение депутатского мандата Fullscreen
Голосование за лишение мандата Козака

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. По словам главы государства, пророссийские парламентарии предпочли служить убийцам украинских граждан.

По данным издания "Медуза", семья бывшего нардепа Виктора Медведчука живет в Москве. Однако где именно находится сам уже бывший парламентарий пока неизвестно.