Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех нардепов: кто в списке

Четыре парламентария лишились своих мест из-за утраты украинского гражданства, еще один подал заявление о добровольном сложении полномочий.

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Верховная рада Украины 13 января рассмотрела вопрос о лишении депутатских мандатов четырех парламентариев на основе того, что они не являются гражданами Украины. В итоге решением абсолютного большинства голосов статусов народных депутатов лишили Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, перед началом голосования в течение 40 минут шла дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов депутатов. После трех голосований и блокирования трибуны было принято решение в пользу того, чтобы голосования по вопросу о лишении мандатов вышеуказанных депутатов прошли сразу.

За лишение депутатских мандатов отдали голоса:

Виктор Медведчук — 320 депутатов;

Тарас Козак — 317 депутатов;

Андрей Деркач — 314 депутатов;

Ренат Кузьмин — 319 депутатов.

Также Железняк сообщил, что по собственному заявлению о сложении полномочий решением 294 нардепов депутатского мандата лишили Андрея Аксенова.

Депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото результатов голосований за лишение мандатов Виктора Медведчука, Рената Кузьмина и Тараса Козака.

[ + – ] Голосование за лишение мандата Медведчука

[ + – ] Голосование за лишение мандата Кузьмина

[ + – ] Голосование за лишение мандата Козака

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. По словам главы государства, пророссийские парламентарии предпочли служить убийцам украинских граждан.

По данным издания "Медуза", семья бывшего нардепа Виктора Медведчука живет в Москве. Однако где именно находится сам уже бывший парламентарий пока неизвестно.