Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача лишили гражданства Украины: Зеленский подписал указ

По словам президента Украины, пророссийские нардепы выбрали службу убийцам. Теперь в Верховной Раде останется 411 нардепов, наименьшее количество в истории страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 10 января.

"На основании материалов, подготовленных СБУ и миграционной службы, и согласно Конституции Украины, я принял решение о лишении гражданства четырех человек. Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это — не последние подобные решения. Службы работают", — заявил он.

До обращения президента информацию о лишении гражданства пророссийских нардепов распространил ряд СМИ. По данным источников, у них заберут депутатские мандаты.

Telegram-каналы публиковали фото соответствующего указа с подписью Зеленского.

Таким образом, в Раде останется 411 нардепов, наименьшее количество в истории страны. Медведчук, Козак и Кузьмин были членами запрещенной фракции ОПЗЖ, а Деркач — внефракционный.

За что Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины

Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Его обвиняли в госизмене и хотели посалить в тюрьму на 15 лет.

В апреле Медведчука задержала Служба безопасности Украины. Его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак, который также проходит по производству о государственной измене, не возвращался в Украину с прошлого года.

Медведчука обменяли 22 сентября на командиров полка спецназначения Нацгвардии "Азов" и других украинских военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что на обмене Виктора Медведчука настаивал президент РФ Владимир Путин.

Соратник Медведчука по ОПЗЖ Тарас Козак, проходящий по уголовному производству о государственной измене, выехал из Украины еще в 2021 году и некоторое время находился в России.

Андрей Деркач, по версии следствия, работал на разведку и правоохранительные органы России. Нардеп получил вознаграждение в 567 тысяч долларов.

Ренату Кузьмину выписали подозрение в госизмене в октябре 2022 года. По данным ГБР, он помогал стране-агрессору и вел подрывную деятельность в Украине.