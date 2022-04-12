Медведчука задержали в форме Вооруженных сил Украины, – Зеленский (фото)

Президент Украины опубликовал фотографию задержанного. У нардепа растрепаны волосы, он сидит в наручниках на стуле возле батареи в форме ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о задержании украинского нардепа, кума президента России Виктора Медведчука.

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Он опубликовал фотографию задержанного. Медведчук сидит в наручниках на стуле возле батареи в форме Вооруженных сил Украины. Видно, что у него растрепанная прическа.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности скоро", – написал президент.

После задержания Медведчука Зеленский шутливо поздравил украинцев с днем космонавтики.

Факт задержания Медведчука подтвердил и глава Офиса президента Украині Андрей Ермак. Силовые ведомства Украины пока не комментируют ситуацию с задержанием кума Владимира Путина.

6 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров содействовал незаконному побегу из Украины нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова и его сына из Украины во время войны.

Напомним, что через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Центр противодействия коррупции 6 апреля заявил, что замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров помог Медведчуку убежать из Украины.

Лычаковский райсуд Львова 18 марта заочно арестовал Медведчука. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.