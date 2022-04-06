Татаров позволил сбежать Медведчуку и Портнову, — ЦПК

По информации правоохранителей, бывший замглавы Офиса президента также пытался разблокировать замороженные в Украине счета компании российского олигарха Олега Дерипаски.

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Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.

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Также правоохранители заявили, что Татаров продолжает "рулить" правоохранительной системой и недавно пытался разблокировать замороженные в Украине счета компании, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Речь о Николаевском глиноземном заводе.

"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас – во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении 5 канала, Прямого и Эспрессо. Именно так начиналась путинская цензура в СМИ", — сообщили в общественной организации, добавив, что уже передали информацию соответствующим органам.

Напомним, 27 февраля в СМИ появилась информация, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, какой-то судья постановил снять с нардепа браслет. Супруга Медведчука, по информации Геращенко, уехала заранее в Беларусь. И Оксана Марченко, и Виктор Медведчук знали, что Россия готовила полномасштабной вторжение в Украину.

Позже "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники среди правоохранителей, сообщала, что делом сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука занимается специальная группа из сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора Украины. Силовики проинформировали УП, что политик находится в Украине и прячется у кого-то из своих коллег по партии или других соратников.

Кто такой Олег Татаров?

Олег Татаров — чиновник времен Януковича. Тогда он занимал должность начальника главного следственного управления МВД и защищал беркутовцев. После "Революции достоинства" Татарова люстрировали, и он занимался адвокатской практикой, защищая нардепа Вадима Новинского и эксзамглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

В 2019 году в качестве адвоката Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, погибшего в мае 2018 года от ножевых ранений в результате столкновения с одесским активистом Сергеем Стерненко, и требовал для подозреваемого высшей меры наказания, вплоть до пожизненного заключения.

В августе 2020 году Татаров оказался на Банковой — президент Зеленский назначил его заместителем главы Офиса президента и куратором правоохранительного направления. В ответ на возмущения участников "Евромайдана", для которых новый замглавы ОП крайне одиозная личность, в "Слуге народа" отметили, что закон "Об очищении власти" недостаточно хорошо прописан, поэтому сегодня сложно судить о том, попадает ли Татаров под его действия. А сам Зеленский сказал, что Татаров является профессионалом и "несправедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во время "времен Януковича", считать "старой властью".

При новой власти имя Татарова заиграло новыми красками. Как выяснили СМИ, замглавы ОП оказался фигурантом дела о хищении при строительстве квартир для Нацгвардии. Его подозревают в причастности к фальсификациям экспертизы в деле бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. По информации Антикоррупционных органов, Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков. Дело буксовало. А журналист Юрий Бутусов утверждал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова якобы сорвала задержание Татарова.

В конце 2021 года в интервью Фокусу глава ОП Андрей Ермак сообщил, что "точку в вопросе Татарова должен поставить суд. А чтобы не было конфликта интересов, у него забрали все полномочия, которые могли входить в конфликт интересов с продолжающимся процессом".