Татаров дозволив втекти Медведчуку та Портнову, — ЦПК

За інформацією правоохоронців, колишній заступник глави Офісу президента також намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії російського олігарха Олега Дерипаски.

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Як повідомляє Центр протидії корупції, заступник голови Офісу президента України Олег Татаров дозволив втекти під час повномасштабної війни нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України Андрію Портнову та його сину. Незважаючи на призовний вік, син Портнова, за інформацією громадської організації, покинув країну 28 березня.

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Також правоохоронці заявили, що Татаров продовжує "керувати" правоохоронною системою і нещодавно намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії, яка належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Йдеться про Миколаївський глиноземний завод.

"І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз — під час війни. Цікаво, хто в Офісі просунув шкідливе рішення про відключення 5 каналу, Прямого й Еспресо. Саме так починалася путінська цензура в ЗМІ", — повідомили в громадській організації, додавши, що вже передали інформацію відповідним органам.

Нагадаємо, 27 лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, якийсь суддя ухвалив зняти з нардепа браслет. Дружина Медведчука, за інформацією Геращенка, поїхала завчасно в Білорусь. Й Оксана Марченко, і Віктор Медведчук знали, що Росія готувала повномасштабне вторгнення в Україну.

Пізніше "Українська правда", посилаючись на власні джерела серед правоохоронців, повідомляла, що справою Медведчука, який втік із-під домашнього арешту, займається спеціальна група зі співробітників СБУ й Офісу генпрокурора України. Силовики поінформували УП, що політик перебуває в Україні та ховається у когось зі своїх колег по партії чи інших соратників.

Хто такий Олег Татаров?

Олег Татаров — чиновник часів Януковича. Тоді він обіймав посаду начальника головного слідчого управління МВС і захищав беркутівців. Після Революції Гідності Татарова люстрували, і він займався адвокатською практикою, захищаючи нардепа Вадима Новинського й ексзамглави адміністрації Януковича Андрія Портнова.

У 2019 році як адвокат Татаров представляв інтереси Олесі Кузнєцової — дружини Івана Кузнєцова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень унаслідок зіткнення з одеським активістом Сергієм Стерненком, і вимагав для підозрюваного вищого заходу покарання, аж до довічного ув'язнення.

У серпні 2020 року Татаров опинився на Банковій — президент Зеленський призначив його заступником голови Офісу президента та куратором правоохоронного спрямування. У відповідь на обурення учасників Євромайдану, для яких новий заступник голови ОП вкрай одіозна особистість, у "Слузі народу" зазначили, що закон "Про очищення влади" недостатньо добре прописаний, тому сьогодні складно судити про те, чи Татаров підпадає під його дії. А сам Зеленський сказав, що Татаров є професіоналом і "несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича", вважати "старою владою".

За нової влади ім'я Татарова заграло новими фарбами. Як з'ясували ЗМІ, заступник голови ОП виявився фігурантом справи про розкрадання під час будівництва квартир для Нацгвардії. Його підозрюють у причетності до фальсифікацій експертизи в справі колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася. За інформацією Антикорупційних органів, Татаров міг домовитися про написання позитивної експертизи для компанії "Укрбуд", яка нібито показувала, що компанія не має збитків. Справа буксувала. А журналіст Юрій Бутусов стверджував, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова начебто зірвала затримання Татарова.

Наприкінці 2021 року в інтерв'ю Фокусу голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що "крапку в питанні Татарова повинен поставити суд. А щоб не було конфлікту інтересів, у нього забрали всі повноваження, які могли входити в конфлікт інтересів із процесом, що триває".