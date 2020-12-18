В САП подписали подозрение Татарову, - СМИ

Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы в деле застройщика Максима Микитася.

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, прокуратуре и НАБУ.

"Грищук подписал подозрение Татарову", — рассказал журналистам источник.

По словам собеседника "УП", подозрение должны вручить чиновнику уже 18 декабря.

О том, что в САП подписали замглавы ОП Татарову подозрение написал на своем канале в Telegram и блогер Андрей Смолий.

"САП подписала замглавы ОП Олегу Татарову подозрение. То есть получили право на задержание и проведение обысков в Офисе Зеленского и по месту жительства чиновника времен Януковича и Зеленского. Месяц (!) Зеленский игнорирует масштабные обвинения своего ставленника. Месяц Зеленский не увольняет, и даже не отстраняет Татарова", — написал Смолий.

О подписании подозрения Татарову написало и издание "Страна".

Напомним, 5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента бывшего сотрудника Министерства внутренних дел времен министра Виталия Захарченко, Олега Татарова. В январе 2014-го Татаров комментировал похищение автомайдановца Дмитрия Булатова. После "Революции достоинства" Татаров был люстрирован и с тех пор занимался адвокатской практикой.

Слухи о том, что такое назначение возможно, ходили задолго до этого дня – еще в апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова, называя "человеком, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев".

В конце ноября Татаров в интервью заявил, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике страны".

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд" Микитася, которая якобы показывала, что у компании нет убытков.

После этого в декабре под ОП проходила акция, в которой требовали его отставки. Реагируя на нее, Татаров заявил, что будет продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".

Отметим, в августе Зеленский, комментируя назначение заместителем Ермака чиновника времен Януковича Татарова, заявил, что "не справедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти".