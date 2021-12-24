Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе

Ни один лидер не может обойтись без команды. Именно она определяет его эффективность. В преддверии нового 2022 года Фокус встретился с Андреем Ермаком, ближайшим соратником президента Владимира Зеленского, руководителем его Офиса.

Кто он: глава Офиса президента Почему он: непосредственно влияет на мнение президента, занимается внешней политикой и вопросами Донбасса

Поддержка или равнодушие Запада

Создается впечатление, что западные партнеры вежливо, но четко отстранились от реальной помощи Украине: нам не называют даже примерных сроков вступления в НАТО, Германия не продала оружие, США убрали санкции против "Северного потока-2". Почему так происходит?

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— Это ошибочное впечатление, которое кто-то специально навязывает нашим людям. Давайте разберемся, а что происходит на самом деле.

А в реальности мы видим, что за этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на самых кардинально разных уровнях увеличилась. Такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами Украина не имела за всю историю возобновления своей независимости.

Сегодня диалог с нами происходит на постоянной основе, координируются действия, позиции, проводятся консультации со всеми ведущими мировыми лидерами. Сотрудничество с США, особенно после визита нашего президента в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне. Это заметно даже по объему военной помощи Украине, по тому, насколько она возросла по сравнению с прошлыми годами в оборонном бюджете нашей страны.

Говорят, это "печенька" Украине, чтобы не так резко реагировала на то, что в этом же бюджете исчезли санкции против "Северного потока-2" и 35 лиц, близких к Путину?

— Бюджет помощи Украине увеличен. Мы получили и "Джавелины", и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию. Джозеф Байден — один из президентов США, который больше всего сделал и продолжает делать для Украины.

"Наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план по деоккупации части территории двух областей Украины"

У нас огромная программа военной помощи от Запада. Великобритания сегодня участвует в строительстве нашего флота. С этой страной мы реализовываем проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие байрактары, — да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране. С Францией размер совместных программ достигает €1,3 млрд. С Украиной сегодня сотрудничают, действительно как со стратегическим партнером.

Все-таки, почему исчезли санкции из оборонного бюджета?

— Если мы говорим о решении администрации Байдена не вводить санкции против управляющей компании Nord Stream AG, то нужно рассматривать картину в целом. Ценой этого решения было восстановлено трансатлантическое единство — но было ли это сделано за счет Украины? Определенно нет: нынешнее правительство Германии требует, чтобы "Северный поток-2" соответствовал нормам Третьего энергопакета, требует разделения оператора трубы и собственника газа. Сертификация проекта отложена и может не быть завершена даже весной. То есть, с одной стороны, мы получаем время. С другой — теперь уже Германия диктует условия России. При этом вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал "СП-2" ошибкой с геополитической точки зрения и пригрозил остановкой проекта в случае расширения российского вторжения в Украину.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить"

Американский оборонный бюджет и без СП-2 оказался более чем убедительным. Он, в частности, предусматривает значительное увеличение инициатив Европейского сдерживания, направленных на поддержку Украины. Это $300 млн на расходы наших вооруженных сил — и сюда не включены еще дополнительные $60 млн. Вы же видели, насколько оперативно мы уже получили дополнительные поставки американской военной помощи. Как вы думаете, что важнее для сдерживания агрессора — серьезное усиление нашей армии или санкции против какого-то количества конкретных людей?

Или взять поступивший на днях на рассмотрение Сената проект двухпартийной резолюции в поддержку независимости Украины. Там наряду с осуждением действий России речь идет о предоставлении нам дополнительной военной помощи для укрепления обороноспособности.

Более того, сенаторы от двух партий договорились вынести на голосование вопрос о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2". И такое голосование может состояться уже в январе.

Поэтому нельзя поддаваться на пропаганду враждебных для интересов Украины сил.

Я хочу еще раз особо подчеркнуть: мы постоянно координируем наши действия с американскими партнерами. Например, лично я достаточно часто контактирую с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, и у нас сложились очень доверительные отношения. Более того, принцип "Ничего про Украину без Украины" сегодня актуален для сотрудничества со всеми нашими западными партнерами.

[ + – ] ВЗАИМОСВЯЗИ. По словам Ермака, вопрос европейской безопасности не может рассматриваться без Украины, но перед лицом российской угрозы наша страна рассчитывает на себя

В последних опубликованных российской стороной документах прослеживается их взгляд на европейскую безопасность. Но если вы посмотрите комментарии наших западных коллег, там четко звучит, что вопрос НАТО — исключительно вопрос Украины и членов Альянса. Россия никоим образом не имеет права влиять на это. Я категорически не согласен, что кто-то может влиять на позицию нашей страны. Мы недавно вернулись из Брюсселя, где состоялось огромное количество встреч, и у всех наших коллег есть общая позиция. Любые вопросы европейской безопасности просто не могут рассматриваться без Украины.

Конечно, мы продолжаем рассчитывать на самих себя. Построение сильной современной армии — задача Украины. И мы это делаем и будем усиленно продолжать.

Важно

Три главных внешних вызова Украины: проводить реформы, возвращать кредиты, бороться с агрессией РФ

Сейчас мы говорим о том, что декларации наших партнеров о готовности к более решительным действиям в нашу поддержку в случае кардинального усиления эскалации очень важны. Мы с большой благодарностью принимаем эти слова, но верим в дела. Поэтому мы ждем реальных действий. Однако помощь Украине и координация наших усилий уже беспрецедентны.

Отношения с Путиным

Появилась информация, что Зеленский и Путин могут встретиться на открытии зимней Олимпиады в Пекине (4 февраля). Есть ли такие планы?

— Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт. Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в Нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации относительно вопросов, которые обсуждаются в ТКГ.

[ + – ] Андрей Ермак: "Мы обязаны ускорять реформы по всем направлениям"

Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое — возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ — "Счастье" и "Золотое", которые с украинской стороны давным давно полностью готовы, они сделаны на очень высоком европейском уровне. Туда приезжали послы G7 несколько раз и отмечали высокий уровень сервиса. Третье — давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры, работа очень изнурительная, но за этим стоят жизни людей, и мы будем настойчиво ее продолжать.

Зеленский рассказывал, что он лично звонил Путину, — в ответ тишина. Когда последний раз была попытка поговорить?

— Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится.

С Дмитрием Козаком как часто вы разговариваете?

— Мы общались неделю назад, и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал.

Есть ли идеи, как можно Россию вызвать на прямой диалог?

— Прекращение войны, стремление к миру должны быть главной мотивацией этой встречи. Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем. Позиция Украины очень четкая. Мы готовы выполнять обязательства, взятые не нами, — Минские соглашения. К этим документам много вопросов, но они подписаны от имени нашего государства, и мы как ответственная власть готовы их выполнять. Повторюсь, в документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное, чтобы было желание с той стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде, то Москва будет считать, что Киев вышел из минских соглашений. Может быть, это как раз выход из ситуации?

— Какие законы принимать парламенту Украины, не дело России. Мы не собираемся на сегодня выходить из Минска, поэтому не реагируем на постоянные манипуляции вокруг данного вопроса. У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения.

России достаточно показать оружие на границе, и все начинают говорить с Путиным чаще, чем с украинским президентом.

— Я с вами абсолютно не соглашусь. С президентом Украины разговаривают уж точно не реже, чем с лидером РФ. Это позитивно влияет на происходящие процессы, потому что во время этого общения отстаиваются интересы нашего государства. Как я уже говорил, мы постоянно взаимно координируем позиции с нашими западными партнерами.

Формула для Донбасса

Владимир Зеленский вновь заявил о референдуме по Донбассу — при каких условиях он пройдет?

— Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет.

"Сотрудничество с США, особенно после визита в Америку нашего президента, который состоялся в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне"

Что касается мирного плана, есть несколько вариантов, в том числе предложенный несколько месяцев назад Германией и Францией, — это так называемые кластеры. Все мирные планы, в том числе дорожная карта, должны базироваться на минских соглашениях. Первая строка в них — дата, 2015 год, в любом случае сегодня на базе этого документа необходима дорожная карта, учитывая, что уже практически 2022-й. Есть разные интерпретации, пока единого согласованного документа не существует, но мы не перестаем искать различные варианты.

Есть ли риск того, что Украину будут подводить к выполнению минских соглашений или "формулы Штайнмайера"?

— Мне это напоминает вопрос, который задавали в течение всего 2019–2020 года в контексте украино-американских отношений, — давили на нас или не давили. Мы независимая страна, с чувством собственного достоинства. Никто нам ничего навязывать — во всяком случае при президенте Зеленском — вопреки интересам Украины не будет.

Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого. Вопрос в том, что это один из элементов, она не может существовать отдельно от полного плана прекращения войны, возвращения наших территорий и людей. Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ.

Есть так называемые Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. Т.е. выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность?

[ + – ] Андрей Ермак: "Наш топ-приоритет — это экономика, нам нужны экономическое развитие и инвестиционный бум"

А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными. И таких коллизий еще очень много. Но для того и существуют переговоры, чтобы находить выход.

Украина многократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в Нормандском формате. Ибо сами минские соглашения несут в себе несколько положений, которые могут быть по-разному трактованы сторонами. Сегодня нужен четкий механизм их реализации. И начинать надо с выполнения договоренностей уже достигнутых лидерами четырех государств. Именно в этом состоят последние предложения Украины.

Важно

Принуждение Украины к миру: с чем Зеленский вернулся из Брюсселя?

Ваши функции часто дублируются с МИД. Как вы с ними разделяете обязанности?

— У нас прекрасные отношения с Дмитрием Кулебой, считаю, что это профессионал, очень уважаемый в мире. Объем работы на международном уровне у нас настолько огромный, что хватит всем. Долгое время наша страна была представлена не на должном уровне. У меня есть два заместителя, занимающиеся в том числе внешней политикой здесь, в Офисе. Честно скажу, не хватает рук, даже когда мы все включены в работу. Мы становимся все более активными на международной арене, ведь Владимир Зеленский ставит задачу перед нашими дипломатами упорно двигаться к полноценной субъектности и проактивной позиции Украины в международных отношениях.

Какова вероятность того, что в следующем году пройдет встреча в Нормандском формате?

— Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа. У нас большие планы с МИД, сейчас они развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира — Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира.

Сопротивление системы

Украина подключилась к санкциям против Беларуси после ареста белорусского оппозиционера. Наши авиакомпании понесли реальные убытки, нас могут шантажировать поставками электроэнергии, а Лукашенко хочет признать Крым российским. Может, было бы дешевле "выразить озабоченность", как это делают наши западные партнеры?

— Дело же не просто в экономике, а в ценностных вещах. У нас до определенного времени были очень хорошие отношения с Беларусью. Более того, мы и сегодня считаем белорусский народ братским. Но после известных событий мы не могли оставаться в стороне и не реагировать. Очень надеемся, что ситуация изменится.

Сейчас не возникает идея вернуть авиасообщение с Беларусью?

— Все будет зависеть от ситуации в самой Беларуси. Украина — мирная страна, она точно заинтересована в хороших отношениях со своими соседями. Это касается не только Беларуси, а всех стран. Но взаимоотношения зависят и от второй стороны, чтобы и она разделяла ценности Украины — страны, где произошло две революции, для которой свобода человека, свобода слова, демократия завоеваны кровью и тысячами жизней наших людей.

Часто говорят, что политика — бои без правил. В чем это выражается?

— Я считаю, что правила должны быть. Политическая полемика и дискуссии — это хорошо, потому что они демонстрируют демократию. Но должна быть культура политической дискуссии. Кстати, я сейчас читаю биографию Уинстона Черчилля Мартина Гилберта, так вот, к примеру, в британском парламенте, несмотря на статусы, были очень жаркие дискуссии, но до личных оскорблений там не опускаются.

[ + – ] Андрей Ермак: "Закон об олигархах — это не закон против кого-то, это "за" новые правила" Фото: Фокус

Когда наши западные партнеры говорят об угрозах, называют две вещи: военную угрозу со стороны России и угрозу внутренней дестабилизации, которую провоцируют силы, спонсируемые некоторыми нашими олигархами. До прихода в политику, когда на меня нападали, я всегда давал сдачи, я так воспитан. А сегодня, к сожалению, меньше могу себя защитить, чем 2,5 года назад. Вы видите, какое идет сопротивление — именно потому, что реформы стали реальными. Коррупционная система, существовавшая 30 лет, сопротивляется. Сегодня многие политики думают только, как откусить себе кусок побольше, как занять место доходнее. Вместо того чтобы собраться, объединиться и начать вместе работать ради будущего нашей страны. Вопрос не в критике, мы относимся к ней адекватно, много разумных вещей воспринимаем и даже воплощаем в жизнь. Но нужно разделять критику и оскорбления, фейки и правдивую информацию. Поэтому, я считаю, лучшим ответом будет нокдаун старой системе, нокдаун коррупции, нокдаун тому, что мешает развиваться стране. Нас точно не запугать, мы люди, которые вышли на поле боя, чтобы победить.

Как вы объясняете то, что те, с кем раньше работали, теперь ваши главные критики и противники?

— Все эти люди разные, у меня разное к ним отношение. Кого-то из них я уважаю, даже несмотря на их отношение ко мне. Кто-то из этих людей, лишившись должности, просил куда-то себя пристроить, и, получив отказ, теперь выходит на экраны и пытается о себе напомнить и продать себя. Кто-то пытается мстить за то, что мы не дали реализоваться их алчным и болезненным амбициям.

Важно

Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь

За эти два года обо мне многое пишут, но никто не написал, что я коррупционер, что забрал у кого-то предприятие или что-то подобное. А в этих кабинетах до нашего прихода происходило разное. Поэтому я все это воспринимаю как позитивную оценку того, что я делаю.

У вас есть президентские амбиции?

— Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним.

Как президент изменился за это время?

— Все мы меняемся. Но если речь об изменениях, о которых говорят на канале Украина 24, то это неправда. Президент остался порядочным, честным человеком. Конечно, стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи — это непросто. За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины.

Зеленский сказал, что Татаров — ваша ответственность. Можете объяснить, по каким критериям вы его взяли в команду и доверили курировать всю правоохранительную систему, ведь он не просто известен заявлениями во время Майдана, а еще и фигурант коррупционного скандала?

— Я всех беру в команду по критериям профессиональности и порядочности. Точку в вопросе Татарова должен поставить суд. Чтобы не было конфликта интересов, у него были забраны все полномочия, которые могли входить в конфликт интересов с продолжающимся процессом.

Вас часто критикуют за слабую кадровую политику.

— Мы сейчас живем в эпоху дефицита профессионалов. Думаю, это не только у нас. Потому ищем качественные кадры как драгоценные камни, я не жалею тратить время на их поиски.

Объявление подозрения в государственной измене Петру Порошенко — насколько реально, что состоится арест? Почему подозрение подписано не генпрокурором Венедиктовой, а ее замом? Не приведет ли это к обострению в обществе и новым протестам?

— Для меня было бы некорректно комментировать действия правоохранительных органов и уж тем более возможные решения суда.

[ + – ] Андрей Ермак: "Нам важно, чтобы люди чувствовали повышение качества услуг без драконовского повышения тарифов" Фото: Фокус

А что касается возможных протестов, то я считаю, что любой гражданин имеет право на мирный протест. И государство должно защищать это право. В то же время, недопустимо чтобы кто-то с помощью наемных массовок и олигархического финансирования мешал действиям правоохранителей или давил на судебную систему.

Уверен, что все украинское общество заинтересовано, чтобы в этом деле была поставлена точка и справедливость восторжествовала.

Какие ключевые планы и вызовы для украинцев в следующем году?

— Наш топ-приоритет — это экономика, нам нужны экономическое развитие и инвестиционный бум. Поэтому у нас в планах серьезные реформы. Нужно принять много законов по налогообложению, расширять и реализовывать стимулы для инвесторов, чтобы строились новые производства во всех регионах Украины, чтобы создавались новые рабочие места. Нужно закреплять то, в чем мы сегодня лидеры, — развивать IT-индустрию. Конечно, внешние угрозы никуда не исчезнут. И мы продолжим наши дипломатические усилия и работу по системному укреплению нашей обороноспособности. Нам нужна современная, сильная армия. Никуда не пропал глобальный вызов — COVID-19. Поэтому важно продолжать вакцинацию. Важно реализовывать президентские проекты — "Большая стройка", "Здоровая Украина" и многие другие. Мы обязаны ускорять реформы по всем направлениям. Важно продолжать деолигархизацию. У нас очень амбициозные планы.

В мае следующего года заработает закон об олигархах. Видите ли вы риски как со стороны потенциальных фигурантов, так и того, что туда будут попадать случайные люди?

— Я должен признать, что коммуникация по закону об олигархах недостаточна. Очень важно понимать: это не закон против кого-то, это "за" новые правила. Все страны проходили через это. У многих стран это уже сложившаяся система. Нам нужно развитое антимонопольное законодательство, нужен закон о лоббизме, нужно реформировать работу парламента, продолжать административно -территориальную реформу, углублять цифровизацию во всех сферах, нужно наводить порядок на отдельных рынках, включая энергетику, сферу добычи полезных ископаемых, продолжать реформировать судебную систему, таможню, налоговую, СБУ, укреплять антикоррупционную инфраструктуру. Развитые страны шли к этому очень долго. Наш закон об олигархах является рамочным, первым шагом. И мы будем считать, что он сработал на 100%, если со временем окажется, что в реестре будет ноль человек. Это будет означать, что никто из крупного бизнеса больше не покупает депутатов, министров, судей или правоохранителей и не пытается оказывать влияние на государственные решения.

Параллельно с этим законом разрабатываются другие, они требуют времени, актуализации с учетом украинских вызовов. Крупный бизнес, работающий честно, должен платить налоги и инвестировать в страну — это то, на чем держится экономика.

Ну, некоторые пункты можно обойти, к примеру, передать СМИ трудовому коллективу.

— Учитывая, что закон только принят, и антиолигархическое законодательство только формируется, а хороших юристов у нас в стране хватает, то я отдаю себе отчет что варианты обхода уже ищутся. Именно поэтому решения относительно наполнения реестра будет принимать СНБО, в который входят топ-чиновники, включая весь силовой блок. Конечно, практика покажет, нужно ли закон доработать. Подчеркну, что функции, которые возлагаются на Совет нацбезопасности и обороны, носят временный характер. За это время важно кардинально и системно укрепить политические и экономические институты. Когда изменения приобретут необратимый характер, необходимость во вмешательстве СНБО отпадет.

"Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним"

Мы постоянно будем координировать свои действия с нашими западными партнерами, которые так же как и мы видят в снижении уровня коррупции и влияния крупного бизнеса на государство важнейшее условие для ускорения развития Украины. Наши партнеры уже продемонстрировали на примере некоторых санкций качество координации нашей работы. Поверьте, они очень хорошо осведомлены о событиях и процессах, происходящих в нашей стране, о роли тех или иных личностей.

В то же время мы будем максимально внимательно относиться к правам всех представителей крупного бизнеса. Государство не сможет назвать человека олигархом, пока официально он не попадет в этот реестр, и для этого будут все основания.

Крупные и средние бизнесмены должны понять, что влиять на государство через масштабную коррупцию становится с каждым днем сложнее. Ребята, занимайтесь бизнесом, становитесь еще богаче, капитализируйте себя и страну. Это даст возможность решить самые важные вещи. Во-первых, нашей стране перестанут вешать ярлыки о том, что мы коррумпированные, а олигархи всем правят. Во-вторых, народ начнет любить богатых.

Я хочу подчеркнуть: никто не собирается ничего ни у кого забирать. Речь идет всего лишь о честных и прозрачных правилах для крупного и среднего бизнеса без той масштабной коррупции, которую мы сегодня все еще имеем, к нашему большому сожалению.

[ + – ] Андрей Ермак: "Концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер"

Мы хотим устранить несправедливость. Нам важно, чтобы горстка людей перестала паразитировать на государственной собственности, на госбюджете, перестала высасывать все соки из украинской экономики. Хватит задирать тарифы для людей без достаточных вложений в инфраструктуру. Нам важно, чтобы природные монополии, в первую очередь, в энергетике, коммунальной сфере и в транспортной инфраструктуре, развивались, чтобы люди чувствовали повышение качества услуг без драконовского повышения тарифов. Нам важно, чтобы доходы от добычи полезных ископаемых из недр, которые принадлежат всему народу, росли и наполняли бюджет, а не карманы отдельных личностей. Нам важно, чтобы часть этих доходов накапливалась для обеспечения будущего детей наших граждан.

Важно, чтобы крупный бизнес строил новые предприятия и создавал рабочие места. Только так мы сможем кардинально повысить доходы всех наших людей, а не кучки избранных миллиардеров. Нам нужны новые справедливые правила для ускорения развития Украины. Вот к чему мы стремимся.

Что читает и смотрит Андрей Ермак

— В детстве мне нравились приключенческие романы зарубежных авторов, украинская литература. Силу и мощь украинских писателей нельзя отрицать. В украинской литературе очень ярко выражена эмоция преодоления, борьбы, бунтарства. Мне это близко.

[ + – ] Андрей Ермак: "Недавно я познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой и с удовольствием пересмотрел его фильмы"

По фильмам — я такой же, как и все. Смотрю драмы, когда хочется погрустить, смотрю комедии, когда — улыбнуться. Очень люблю фильмы с Адриано Челентано.

Книги

"Государство" – Аристотель.

"Черчилль" – Мартин Гилберт

"Кодекс самурая" – Ямамото Цунэтомо и Миямото Мусаси.

Все книги Питера Малкина. Особенно "Эйхман в моих руках".

Фильмы и сериалы