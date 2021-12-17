Принуждение Украины к миру: с чем Зеленский вернулся из Брюсселя?

Президент вернулся из Бельгии с очередными обещанием западных партнеров о проведении дискуссии вокруг вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, во время которого он принял участие в шестом саммите Восточного партнерства. Этот визит был особенно показательным, так как 7 декабря состоялся разговор лидеров России и США, промежуточные результаты которого он передал своим коллегам в Европе. Фокус разбирался, с какими результатами вернулся президент домой, ожидать ли прямых переговоров с Путиным и будет ли Запад давить на Украину в выполнении Минских соглашений.

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Брюссельское коммюнике

15-16 декабря президент Украины посетил саммит Восточного партнерства, который прошел в Брюсселе. За это время он успел провести цепочку переговоров с мировыми лидерами: президентом Азербайджана, президентом Европейского совета, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В разговоре с Фокусом эксперты указывают на вторичность всех этих встреч, так как даже по ключевому вопросу — вступлении страны в Североатлантический альянс, западные партнеры отвечали в прежней манере. Глава МИД Кулеба сообщил, что о конкретных сроках вступления Украины в НАТО сказано не было, хотя украинская сторона и задавала такой вопрос.

Столтенберг указал, что НАТО не наблюдает снижения концентрации российских войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

"Десятки тысяч войск в боевой готовности, артиллерия, танки, дроны, а также электронные системы ведения боя. Мы не видим, чтобы это наращивание изменялось или уменьшалось. Напротив, оно продолжается. Здесь нет никакого оправдания, это провокационно, дестабилизирует и подрывает безопасность в Европе. Мы хотим подчеркнуть, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации, а также уважать суверенность и территориальную целостность Украины. Если в дальнейшем будет агрессия против Украины, она будет иметь жесткие последствия и высокую цену", – заявил глава Альянса.

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Несмотря на попытку играть в жестких защитников, параллельно Запад собирается сесть за стол переговоров с Россией. В ходе этого же визита глава НАТО озвучил приглашение Москве принять участие в переговорах с Советом Альянса, отметив, что "диалог важнейший тогда, когда напряжение высокое". Эксперты указывают: у России было две внешние задачи, которые она для себя ставила. Одна из них — недопущение расширения НАТО на восток и включения Украины в Альянс. И это РФ удалось, она заставила с собой договариваться.

"Украине стоит забыть о вступлении в НАТО минимум на 10 лет. Во время переговоров Путина и Байдена фактически было обещано, что в ближайшие годы Украина не попадет в НАТО. Путин у себя дома снова покажется победителем, мол, вот мы предотвратили расширение НАТО, мы поделили мир на сферы влияния. Дальше будет принуждение к Минским договоренностями, вас сейчас будут душить. К сожалению, Путин в этой схватке уделал всех, благодаря администрации Байдена и Германии. Но он выиграл только битву, а Украине нужно выиграть войну", — говорит Фокусу капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

Не обошлось во время этого визита без упоминаний "Северного потока-2". Президент заявил, что это серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. Однако и здесь как для Европы, так и для США вопрос с газопроводом закрыт. Особенно учитывая, что санкции против "Северного потока-2" исчезли из оборонительного бюджета США сразу после переговоров Байдена и Путина.

Гарри Табах напоминает, что в этом году США остановили строительство нефтепровода Keystone XL с Канадой. При этом крупнейшие банки в США либо отказываются инвестировать в добычу, либо дают кредиты, но под большие проценты. По его словам, то, что является сугубо внутренней историей, тем не менее максимально наглядно демонстрирует общеполитический и экономический курс, который проводит Америка.

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"Кто выигрывает от этого решения? Россия в первую очередь, теперь вместе с Германией будут зарабатывать. Как, вы думаете, на этом фоне Германия проголосует, чтобы Украина вступила в НАТО? Никогда. Меркель и так не продавала оружие за которое Украина заплатила. Запад в один голос говорит — решать проблему возможно только дипломатическими способами", — говорит Табах.

Украина — иструмент для переговоров

Ключевой момент, за которым следили в Украине — участие президента в переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Судя по короткому сообщению Банковой, никаких новых решений на встрече принято не было, а стороны ограничились ритуальными заявлениями.

Шольц, который пришел после отставки Меркель, в этом переговорном процессе лицо новое, однако его приход на переговорный процесс никак не повлияет, так как все стороны координируют свои позиции между собой. Ключевое, что толкает на формирование такого диалога — нагнетание российского вооруженного вторжения в Украину. Эта информационная волна формирует базис для диалога демократических стран с РФ.

[ + – ] Ключевой момент, за которым следили в Украине — участие президента в переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем Фото: president.gov.ua

"Мы наблюдаем, что ключевые европейские страны, которые определяют конфигурацию того, что мы называем ЕС — Германия, Франция, Италия и частично Австрия — приняли концептуальное решение о том, что эра жесткого противостояния уходит в прошлое. То есть, эпоха холодной войны, которую мы наблюдали с 2014 года для европейских политиков — это уже прошлое", — говорит Фокусу политический аналитик Руслан Бизяев.

По его словам, сейчас европейские политики будут стараться как можно быстрее урегулировать этот конфликт, используя в том числе визит Зеленского.

"Встреча в Брюсселе показательна. Президент спрашивает, что у нас там с Североатлантическим альянсом и европейским курсом? Все нормально, отвечают ему. Конкретики нет, но все хорошо. Ему задают встречный вопрос, а что там у нас с Донбассом? Как там Парижское коммюнике поживает двухлетней давности? Не сделано же ничего из этого. Макрон фактически сейчас будет посредником между Зеленским и Путиным, потому что прямого диалога нет. В ответ тишина на все запросы ОП", — говорит Бизяев.

[ + – ] "Макрон фактически сейчас будет посредником между Зеленским и Путиным", — эксперт Фото: president.gov.ua

Политолог Андрей Вигиринский обращает внимание, что те тезисы о которых стороны снова говорили, возвращают нас в Париж 9 декабря 2019 года.

Первое — необходимость продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите.

Второе — обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Третье — взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

"Я думаю Макрон и Шольц высказали свою позицию в отношении того, что им предложил Байден в качестве достигнутых переговоров с Путиным. Путь деэскалации конфликта исключительно политико-дипломатическим путем, и Украина ни накакие обострения не идет. Сигналами о мире для деэскалации будут шаги в гуманитарном вопросе, это то, что мы имеем на поверхности. Поэтому сначала мы будем видеть гуманитарную деэскалацию, которая позволит сторонам выйти на другой уровень диалога. В этом диалоге будет присутствовать скорее всего США, потому что РФ больше категорически против не выступает. То есть они достигли понимания, учитывая анонсированный еще один разговор", — говорит Вигиринский.

Руслан Бизяев добавляет, что параллельно Запад будет создавать новую площадку для переговоров с Россией по НАТО. Москва очень четко высказала позицию и не меняет ее. Для России тема Крыма закрыта, по Донбассу свою роль она видит в роли посредника, как Франция и Германия, а на прямой диалог об урегулировании ситуации перенаправляет к Донецку и Луганску, на что пойти невозможно.

"Какой выход из ситуации? Появляется Макрон, как посредник между Россией и Украиной. Тема встречи не Нормандский формат — это производное, тема — Минский процесс, но для этого необходима встреча двух президентов. Под каким соусом она может произойти? К примеру, на полях какого-то саммита. А состоится она после того, как будет понимание, как выйти из Донбасского тупика. А варианта ровно два. Либо не делать ничего, Брестский мир: ни мира, ни войны. Второй вариант более, сложный учитывая, что у нас фактически началась предвыборная президентская и парламентская кампания. Есть только один документ — Минские соглашения", — говорит Бизяев.

Будет ли давление на Украину в выполнении политической части Минских соглашений? Вероятнее всего да, отвечают Фокусу эксперты. Однако тут же добавляют: договориться о принципах решения без Украины можно, а вот решить без нас — нет.

"Никто не хочет проигрывать с Донбассом, поэтому ищут компромисс для всех. Ключевые санкции наложила Европа, а не США, и Европа больше всех и страдает из-за этого, они в первую очередь заинтересованы найти развязку этого гордиева узла. В последнее время было очень много громких заявлений, заднюю не получится дать, и наши дипломаты думают о том, как сделать, чтобы выглядело не так, что какое-то решение нам навязали, а мы сами выработали концепцию", — говорит Бизяев.

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Несмотря на публичную готовность украинского президента встретиться с Путиным, их встреча вряд ли произойдет в ближайшей перспективе. Политолог Руслан Бортник говорит, что нужен какой-то геополитический сдвиг, потому что на сегодняшний день, по его мнению, обе стороны не готовы к этой встрече и не очень ее хотят.

"Обе стороны декларируют готовность к этой встрече, потому что первое — это выглядит красиво с точки зрения украинской общественности, так как в таком случае, все стороны выступают за мир, за дипломатию. Второе — это сигнал, который хорошо воспринимается внутри общества, которое не хочет войны, ни российское, ни украинское. И то, что мы готовы к переговорам, хорошо воспринимается электоратом — это надежда на мир и отсутствие войны. И сейчас идет такая дипломатическая игра. Понятно, что на этой встрече Зеленский не может не поднять тему Крыма и Донбасса, а Путин не хочет говорить об этих вопросах. Встреча нужна, но она сегодня возможна только в рамках экономического блока, возможна встреча межправительственного блока — им есть что обсуждать, начиная от транзита газа и заканчивая торговлей и транзитом через РФ наших товаров и услуг", — говорит Бортник.

Эксперт указывает, что диалог можно начать с экономических вопросов, а потом перейти к политическим. В 2019 году вопрос Донбасса не помешал Украине подписать новый транзитный контракт.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по возвращении из Брюсселя заявил, что Украине не сказали о точном времени вступления в НАТО.