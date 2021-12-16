Большая сделка. Сдает ли Запад Украину и почему сработала тактика военных учений РФ у границы

Байден с Путиным, Зеленский с Байденом, Макрон с Зеленским. Завершилась серия международных переговоров, в центре которых оказалась Украина и скопившиеся у ее границ российские войска

В первой половине декабря произошло несколько важных переговоров между мировыми лидерами. 7 декабря американский президент Джо Байден провел видео­встречу с президентом России Владимиром Путиным, накануне пообщавшись с европейскими коллегами. 9 декабря Байден поговорил с президентом Владимиром Зеленским, который 15 декабря встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Брюсселе. Эксперты обращают внимание, что под дипломатическими формулировками поддержки Украины Запад может пойти на продавливание имплементации минских соглашений.

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Сняли напряжение

Первая встреча в этом году у президентов США и России состоялась в июле в Женеве. Если тогда, по словам Путина, вопрос Украины "затронули лишь мазком", то во время последней двухчасовой видеоконференции Украина стала центральной темой. Эксперты отмечают, что это первые предметные переговоры, во время которых стороны обменялись конкретными предложениями и позициями, хоть и большая часть разговора все же остается за кулисами.

Байден в очередной раз напомнил о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к "де­эскалации и возвращению к дипломатии". В России отметили, что важную роль в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей 2015 го­да". Также в Москве подтвердили заявление Байдена о санкциях в случае нападения на Украину.

Путин очень умело использует психологические особенности Байдена и недостатки Запада, но вряд ли Путин захочет воевать, учитывая падающий рейтинг и те проблемы, которые есть у него в стране директор Института мировой политики Евгений Магда

Однако в Украине обратили внимание, что по окончании переговоров из проекта военного бюджета США исчезло упоминание о санкциях по газопроводу "Северный поток-2", как и пункт о введении санкций против 35 россиян из окружения Путина. А Украине сенаторы решили выделить $300 млн военной помощи.

"Эта сумма ни о чем. Я считаю, что переговоры конструктивны для двух стран — России и США. Поддержание диалога — это важный инструмент, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Но для Украины особой ценности я не увидел", — говорит Фокусу Андрей Бузаров, эксперт-международник.

Еще одной ключевой темой стало возможное членство Украины в НАТО. Путин заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у границ РФ.

"Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — заявил российский президент.

Политолог Руслан Бортник обращает внимание на примирительные месседжи со стороны Байдена о том, что обсуждение с партнерами НАТО российских опасений в отношении расширения альянса будет. И это несмотря на то что еще за неделю до разговора он утверждал, что не признает красных линий РФ.

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"Это показывает, что российский способ вызова на диалог путем проведения учений на западной границе работает. Нельзя исключить, что этот способ согласован с американской администрацией. Необходима угроза, которая выступит обоснованием такой встречи. Потому что Байдену не так просто, как Путину, он находится под внутренним давлением, и любые переговоры и договоренности с Россией поддаются критике со стороны республиканцев, которые пытаются с Байденом сделать то, что демократы делали с Трампом, запустив процедуру импичмента", — рассказывает Фокусу политолог.

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По словам Бортника, любые договоренности с Россией, скорее всего, будут носить закулисный характер, так как риторика связана национальными интересами.

"Сегодня национальный интерес США — это поиск определенного баланса на фоне глобального противостояния с Китаем, поскольку с РФ легче договориться, чем с Поднебесной. Россия слабее, и требования ее меньше, чем у Китая. Поэтому этим двум странам легче договариваться — не о дружбе, а о правилах холодного мира, или о правилах стратегической стабильности, как они это любят называть", — говорит Бортник.

Второй момент, на который обращают внимание политические эксперты, — Байден позвонил Зеленскому только через два дня.

"Украинская власть традиционно пытается использовать геополитический расклад в своих внутриполитических целях и создается имитация, что мы самостоятельны во многих вопросах. На самом деле мы зависимы от многих вопросов, например по Донбассу от России, финансово от помощи США, власть очень неуклюже использует внешнеполитическую ситуацию", — поясняет Бузаров.

Обмен сферами влияния

Политический аналитик Руслан Бизяев считает, что ситуация вокруг Украины была фоном для этой встречи, поводом для разговора. Как сейчас это продают в Америке? Благодаря Байдену нет вторжения российской армии в Украину.

"Воевать сейчас никому не выгодно. США и РФ договорились на позициях равных, что в ближайшее время Европа не будет полем битвы. Это ключевой фактор", — подчеркивает Бизяев.

Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что Байден может пожертвовать безопасностью Украины ради безопасности Европы и всего мира.

"То, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, — это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена", — говорит Илларионов.

По окончании переговоров из проекта военного бюджета США исчезло упоминание о санкциях против "Северного потока-2"

По словам Бизяева, последние события хорошо демонстрируют геополитический расклад. США формально остаются лидером западного мира, Байден говорил с Путиным от лица западного мира, а не от себя лично. Эксперт напоминает, что накануне разговора Байден поговорил с Джонсоном, Макроном, Шольцом и премьер-министром Италии. Аналогично и Путин не от себя лично говорил, так как перед этим побеседовал с Си Цзиньпином, премьер-министром Индии, с премьер-министром Израиля, а также лидерами ближневосточных монархий.

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич отмечает, что ключевой посыл, подтвержденный с обеих сторон, — разговор о создании рабочей группы "Россия, Европа, Америка по деэскалации на восточном фланге НАТО", то есть в Восточной Европе.

"Для Украины это крайне важно. Потому что под эскалацией на восточном фланге НАТО подразумевается ситуация в Украине и в Беларуси. В обоих случаях — о ситуации в конкретных странах будут разговаривать без их участия.

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Россия планомерно пытается войти в процесс раздела сфер влияния и сосуществования разных систем. В таком случае для нас это будет крайне опасная ситуация. Потому что мы видим предвестник, условно говоря, "Большой сделки". Где обмен уступками будет идти в разных зонах влияния. Ослабив свое присутствие в какой-то из них, менее значимой для данной стороны, продвинуться в другой", — поясняет Тышкевич.

Андрей Бузаров не верит в конструктивный диалог по Донбассу и исключает оживление переговорного процесса по ОРДЛО и вообще с Россией.

"Наоборот, я вижу стойкую позицию еще большего нагнетания ситуации, потому что никаких конкретных заявлений со стороны внешнеполитических игроков вдохновляющего характера для Украины не сделано. Мне кажется, ближайшие полгода-год будет идти нагнетание ситуации, в том числе на границах с Беларусью и Польшей", — говорит он.

Переговоры в трех уровнях

По словам Бортника, может быть запущен новый формат международной специальной комиссии между США и РФ, возможно, что США присоединятся к "нормандской четверке" и возьмут на себя роль гаранта выполнения минских соглашений, и эти переговоры станут катализатором новой попытки урегулировать конфликт на Донбассе.

"При этом формируется другая переговорная модель. Думаю стратегические вопросы, как реализовывать минские соглашения, будут решаться некой комиссией Россия — США; тактические и концептуальные задачи — как реализовывать, какими приемами будут решаться на уровне "нормандской четверки"; а конкретные алгоритмы и инструменты их реализации останутся на уровне минской переговорной группы. Похоже, сформируется такая архитектура на 2022 год", — говорит Бортник.

Любые догово­рен­ности США с Россией, скорее всего, будут носить закулисный характер политолог Руслан Бортник

Подтверждает этот тезис заявление президента Зеленского, допустившего возможность создания отдельной переговорной площадки, которая может сотрудничать с "нормандской четверкой".

"Это может быть один-единственный план, когда обсуждаются вопросы на отдельной площадке, где есть присутствие Украины и, например, США и России, а некоторые очень важные вещи обсуждаются в "нормандском формате", — предположил Зеленский.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Байден делает ошибку, желая создать со странами старой Европы группу высокого уровня для обсуждения с Россией вопросов безопасности, потому что в тех странах заметно влияние России, исключение — Британия.

"Байдену уже приходилось успокаивать страны Бухарестской девятки из-за ситуации с Россией. Путин очень умело использует психологические особенности Байдена и недостатки Запада, но вряд ли Путин захочет воевать, учитывая падающий рейтинг и те проблемы, которые есть у него в стране", — указывает Магда.

Давление будет нарастать

Сейчас Вашингтон передал эстафету по украинскому вопросу своим европейским партнерам. Президенту Франции Эммануэлю Макрону как представителю "нормандского формата" предстоит переговорить с Путиным и Зеленским по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта на Донбассе. Также к процессу присоединится Олаф Шольц, который сменил Ангелу Меркель на должности канцлера Германии.

Эксперты опасаются, что большой поддержки от европейских партнеров ждать не стоит, наоборот, ожидают давления на Зеленского в реализации политической части минских соглашений. Также они вспоминают недавнее заявление министра обороны Алексея Резникова, обвинившего Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном новом вторжении России. Важно учитывать желание Парижа вернуть Путина на путь переговоров и консультаций, так как у Макрона в следующем году президентские выборы и нужны геополитические победы.

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"Позиция Путина и Байдена по минским соглашениям — это что, только после телефонных переговоров стало известно? Нет. Об этом говорили в Женеве летом. То, что они будут это продавливать, было понятно. После женевских переговоров Нуланд сказала, что Путин попросил и Байден согласился предоставить политическую автономию ОРДЛО. Теперь снова поднимается эта тема. Что за эти шесть месяцев сделало руководство Украины, чтобы не допустить давления на себя и украинское общество? Ничего", — утверждает Илларионов.

Бизяев отмечает, что нынче Офис президента в очень сложной ситуации, особенно после последней медийной атаки, которую организовывал Госдеп.

"Выполнить Минск в той конфигурации будет очень тяжело — это может спровоцировать внутренний взрыв. Я думаю, после НГ начнутся движения в попытке имплементации минских соглашений в наше законодательство. Посмотрим, как пройдет следующее заседание ТКГ, будут ли какие-то решения", — резюмирует политический аналитик.

Тышкевич говорит, что украинской власти стоит ответить для себя на ключевые вопросы: какие реальные задачи перед собой ставим? Как идем к своим целям? Как артикулируем это нашим партнерам? Ведь свои интересы мы можем отстоять только сами. Россия же продолжит комбинировать экономическое давление, играть в военную угрозу и проводить политическую дестабилизацию.