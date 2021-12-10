Референдум по Донбассу, "циничная" Европа и шлагбаум перед НАТО. Что важное говорил Зеленский в интервью "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 декабря в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал новые подробности телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом. Он допустил проведение референдума по Донбассу, жаловался на препятствия по вступлению Украины в НАТО и на то, что Европа не усиливает санкции против Москвы. Фокус собрал самые интересные высказывания главы государства.

В начале интервью Зеленского спросили о возможном давлении США, чтобы Украина предоставила автономию Донбассу. О таких планах администрации Байдена говорили источники американского агентства Associated Press.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Глава государства не сказал, что референдум невозможен.

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Здесь вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия… Если будет вызов — буду советоваться с обществом", – сказал он.

Байден не предложил Зеленскому говорить напрямую с "главами" незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО, в беседе этот вопрос даже не поднимали.

[ + – ] Зеленский успокоил украинце заявлением, что Росия не нападет

В Москве снизят градус

РФ не будет повышать градус военной напряженности на границах с Украиной. Этот месседж Зеленский получил от президента США. По его словам, это хоть и небольшая, но все же победа.

Также президент призвал адекватно оценивать военные возможности РФ и не делать из ее агрессии культ. В этой связи он попросил представителей оппозиции быть едиными, потому что иначе "внутри страны не будет крепости".

"Россия делает то, что хочет. Мы сами это даем. Когда мы внутри Украины говорим: "Да что мы можем против России", ругаемся. Оппозиция одна, провластная позиция другая. Посмотрите, они через 2 часа будут в Киеве. Да, если человек смотрит на это и видит, что внутри страны крепости нет, так наверняка у кого-то и может появляться мнение, что через 2 часа он будет в столице", — подчеркнул глава государства.

[ + – ] Россия снизит градус напряжения Фото: РИА Новости

Но Европа также боится России, поэтому все участники "за" остановку войны на Донбассе, даже если потребуются прямые переговоры Зеленского и Путина. Тут президент Украины отметил, что российский лидер вообще не заинтересован в переговорах с кем-то другим, кроме Байдена.

Что с НАТО?

Украине постоянно препятствуют вступлением в НАТО, но страна продолжает прилагать усилия.

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", — отметил президент.

В этой связи самым крепким альянсом Зеленский посчитал готовность украинцев защищать страну.

"У нас большая страна. Она показала это в начале войны на Востоке. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство", — прокомментировал он.

[ + – ] Шлагбаум перед НАТО не получается преодолеть Фото: nato.int

Европа "циничная"

Украинский президент раскритиковал Европу за нежелание усилить санкции против Москвы из-за "циничной" защиты собственных рынков.

По его словам, Запад подарил Путину ощущение могущества.

"Европейские коллеги мне говорят, что Россия очень сильная. Но все вы ее такой делаете, когда об этом говорите. И Путин в это верит", — полагает Зеленский.

"Никакого слива"

Джо Байден не "сливал" Украину, поэтому представители страны будут участвовать во всех переговорах об Украине.

"На любой площадке, где говорят об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, украинская сторона будет участником таких переговоров", – сообщил Зеленский.

Госпереворот в Украине не поддержат

Зеленский сначала был не готов об этом говорить о госперевороте, который анонсировали на 1-2 декабря. Потом он все же сказал, что заговорщики не изменили свои планы, но украинцы не поддерживают это.

[ + – ] СБУ следит за заговорщиками

"О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", — заявил он.

Украинские власти получали от США информацию о внутренней дестабилизации и теперь тщательно следят за возможной организацией госпереворота.

"Я рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", — резюмировал он.

Напомним, что Байден и Зеленский говорили почти полтора часа и много времени посвятили теме вступления Украины в НАТО.

После общения с Байденом Зеленский опубликовал в Instagram фото с серьезным лицом и телефоном.