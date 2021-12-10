Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину

Президенты США и Украины обсуждали идею создания новой площадки для переговоров с Россией.

Президент США Джо Байден во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Россия не станет повышать уровень военной напряженности. Об этом Зеленский сказал в интервью ТСН вечером 10 декабря.

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"Месседж, который я получил от президента США – Россия заверила Штаты и весь мир, что не собирается продолжать эскалацию на территории нашей независимой страны. Мне кажется, это на сегодня хоть и небольшой, но очень важный результат", — отметил глава государства.

Еще одна площадка для разговоров по Донбассу

Байден и Зеленский обсудили создание новой площадки для будущих переговоров с РФ.

[ + – ] Зеленский просил у Байдена больше оружия Фото: Пресс-служба ОП

"О компромиссах не говорили. Тут очень сложный хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, чтобы ничего не построив не потерять то, что есть. Для нас важно не потерять его, потому что там есть заинтересованный (президент Франции Эммануэль) Макрон", — заявил глава государства.

Президент Украины назвал Макрона "мощным лидером Европы", который заинтересован в развитии всех наработок Нормандского формата.

Также Зеленский заявил о планах познакомиться с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, что Байден и Зеленский говорили почти полтора часа и много времени посвятили теме вступления Украины в НАТО.

После общения с Байденом Зеленский опубликовал в Instagram фото с серьезным лицом и телефоном.

Также президент Украины мог требовать от Байдена увеличить объем поставок вооружения, поскольку Россия может вторгнуться в следующем году.