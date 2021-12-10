Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну

Президенти США й України обговорювали ідею створення нового майданчика для переговорів із Росією.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що Росія не підвищуватиме рівень військової напруженості. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю ТСН увечері 10 грудня.

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"Меседж, який я отримав від президента США – Росія запевнила Штати та весь світ, що не збирається продовжувати ескалацію на території нашої незалежної країни. Мені здається, це на сьогодні хоч і невеликий, але дуже важливий результат", — зазначив глава держави.

Ще один майданчик для розмов щодо Донбасу

Байден і Зеленський обговорили створення нового майданчика для майбутніх переговорів із РФ.

[ + – ] Зеленський просив у Байдена більше зброї Фото: Пресс-служба ОП

"Про компроміси не говорили. Тут дуже складний хірургічний момент — як не втратити Нормандський формат, щоб нічого не побудувавши не втратити те, що є. Для нас важливо не втратити його, тому що там є зацікавлений (президент Франції Емманюель) Макрон", — заявив глава держави.

Президент України назвав Макрона "потужним лідером Європи", який зацікавлений у розвитку всіх напрацювань Нормандського формату.

Також Зеленський заявив про плани познайомитись із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, що Байден і Зеленський говорили майже півтори години та багато часу присвятили темі вступу України до НАТО.

Після спілкування з Байденом Зеленський опублікував у Instagram фото з серйозним обличчям і з телефоном.

Також президент України міг вимагати від Байдена збільшити обсяг постачання озброєння, оскільки Росія може вторгнутися наступного року.