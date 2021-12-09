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Зеленський виклав в Instagram фото із серйозним обличчям і телефоном після розмови з Байденом

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Фото: president.gov.ua | Зеленський дякував Байдену за важливу розмову

Президенти обговорювали мир на Донбасі, енергокризу та фінансову підтримку України. Зеленський ще раз подякував Байдену та підписав фото "Нічого про Україну без України".

Після телефонної бесіди з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський опублікував в Instagram фото з телефоном у руці та серйозним виразом обличчя.

"Нічого про Україну без України. Спасибі @potus (так Байден підписаний у соцмережах) за продуктивну та важливу розмову", — підписав він свій допис.

Інших деталей розмови Зеленський не навів.

Президенти переважно обговорювали ситуацію з безпекою навколо України та перспективи мирного врегулювання на Донбасі, додали в Офісі президента України (ОП).

"Володимир Зеленський наголосив, що в нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і ми готові обговорювати їх у різних форматах", — заявили в ОП.

Глави держав обговорили шляхи фінансової і політичної підтримки України. Особливу увагу президент України приділив енергокризі. Просування проєкту "Північний потік-2" позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії, резюмували на Банковій.

Нагадаємо, що значну частину розмови Байден і Зеленський витратили на тему вступу України в НАТО. Президенти спілкувалися майже півтори години.

Байден планував поговорити із Зеленським одразу після відеозустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але потім змінив плани без пояснення причин.