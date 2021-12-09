Зеленський виклав в Instagram фото із серйозним обличчям і телефоном після розмови з Байденом

Президенти обговорювали мир на Донбасі, енергокризу та фінансову підтримку України. Зеленський ще раз подякував Байдену та підписав фото "Нічого про Україну без України".

Після телефонної бесіди з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський опублікував в Instagram фото з телефоном у руці та серйозним виразом обличчя.

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"Нічого про Україну без України. Спасибі @potus (так Байден підписаний у соцмережах) за продуктивну та важливу розмову", — підписав він свій допис.

Інших деталей розмови Зеленський не навів.

Президенти переважно обговорювали ситуацію з безпекою навколо України та перспективи мирного врегулювання на Донбасі, додали в Офісі президента України (ОП).

"Володимир Зеленський наголосив, що в нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і ми готові обговорювати їх у різних форматах", — заявили в ОП.

Глави держав обговорили шляхи фінансової і політичної підтримки України. Особливу увагу президент України приділив енергокризі. Просування проєкту "Північний потік-2" позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії, резюмували на Банковій.

Нагадаємо, що значну частину розмови Байден і Зеленський витратили на тему вступу України в НАТО. Президенти спілкувалися майже півтори години.

Байден планував поговорити із Зеленським одразу після відеозустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але потім змінив плани без пояснення причин.