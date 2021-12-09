Вступ до НАТО, санкції та "Північний потік – 2": стало відомо, що Байден обговорював із Зеленським

Два президенти значну частину бесіди присвятили темі вступу України до НАТО. Джо Байден вважає, що такий вибір має зробити український народ.

Сполучені Штати та західні партнери готові запровадити безпрецедентні санкції, якщо Росія вирішить вторгнутися до України. Таку обіцянку дав президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, сказав голова офісу президента Андрій Єрмак у ефірі телепередачі "Право на владу".

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Президенти спілкувалися майже півтори години. Байден розповів Зеленському про відеозустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Безумовно, вони говорили й про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден дуже відверто сказав Путіну та попередив про наслідки, якщо Кремль ухвалить рішення щодо ескалації навколо українських кордонів або вторгнення в Україну", — заявив Єрмак.

США разом із західними партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі агресії Росії проти України, наголосив Байден під час діалогу.

Вступ України до НАТО

Президент США також говорив, що будь-які рішення щодо членства України в НАТО може ухвалювати виключно український народ.

"Рішення щодо України не можуть бути прийняті без України. Під час цієї розмови не йшлося про компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави", – додав Єрмак.

Байден підтвердив, що США нададуть Україні необхідну військову допомогу для посилення обороноздатності та відповіді на агресію РФ.

Про що ще говорили Байден і Зеленський?

Зеленський порушував питання газопроводу "Північний потік – 2" та прогрес реформ в Україні.

Президент України також розповів Байдену про попередження, які Україна отримувала від США, Великої Британії й інших країн щодо загрози дестабілізації ситуації всередині держави.

Британське видання The Independent із посиланням на джерела в Білому домі писало, що розмова Зеленського з Байденом мала відбутися перед відеозустріччю лідерів Росії та Сполучених Штатів.

Проте після розмови з Путіним Байден змінив плани та переніс розмову із Зеленським на 9 грудня. Причин цього він не пояснив.

Журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер писав, що після діалогу з президентом РФ Байден спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. В Офісі президента України чекали інший сценарій.