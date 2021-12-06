Байден проведе переговори із Зеленським перед дзвінком Путіну, — Independent

Під час відеоконференції з главою Кремля президент США висловить глибоке занепокоєння через ситуацію на російсько-українському кордоні та концентрацію військ РФ.

Володимир Зеленський проведе 7 грудня переговори із президентом США Джо Байденом. Про це пише британське видання The Independent, посилаючись на свої джерела у Білому домі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними інсайдера, розмова пройде перед запланованою відеорозмовою лідерів Росії та Сполучених Штатів.

Джо Байден, окрім Володимира Зеленського, проведе переговори також із лідерами країн Європи для формування єдиного послання Володимиру Путіну.

Як зазначають джерела в Білому домі, президент США під час відеорозмови з лідером Росії висловить глибоке занепокоєння через напруження на російсько-українському кордоні та концентрацію військ РФ.

"Президент проведе цю дискусію так само, як він це робив у минулих бесідах з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, без будь-якого розмахування пальцями, що США готові зробити, як щодо стримування (агресії Росії — ред.), так і щодо дипломатії", — додав інсайдер у спілкуванні з журналістами.

Під час відеоконференції Джо Байден, за словами джерела, також обговорить із Володимиром Путіним ситуацію в кіберпросторі та ядерну програму Ірану.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден проведе 7 грудня відеоконференцію з Володимиром Путіним. У процесі переговорів президенти США та Росії обговорять ситуацію на російсько-українському кордоні та можливе вторгнення військ РФ в Україну.

Напередодні відеоконференції Байдена та Путіна у Сенаті США попередили, що вторгнення РФ в Україну стане найбільшою історичною помилкою для Москви. Джо Байдена закликали показати себе "максимально сильним" та дати зрозуміти Путіну, що США будуть на боці України у разі початку повномасштабних бойових дій.