Байден проведет переговоры с Зеленским перед звонком Путину, — Independent

В ходе видеоконференции с главой Кремля президент США выразит глубокую озабоченность из-за ситуации на российско-украинской границе и концентрации войск РФ.

Владимир Зеленский проведет 7 декабря переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет британское издание The Independent, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

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По данным инсайдера, разговор пройдет перед запланированным видеоразговором лидеров России и Соединенных Штатов.

Джо Байден, кроме Владимира Зеленского, проведет переговоры также с лидерами стран Европы для формирования единого послания Владимиру Путину.

Как отмечают источники в Белом доме, президент США в ходе видеоразговора с лидером России выразит глубокую озабоченность из-за напряжения на российско-украинской границе и концентрации войск РФ.

"Президент проведет эту дискуссию так же, как он это делал в прошлых беседах с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, без какого-либо риторического расцвета или размахивания пальцами, что США готовы сделать, как в отношении сдерживания (агрессии России — ред.), так и в отношении дипломатии", — добавил инсайдер в общении с журналистами.

В ходе видеоконференции Джо Байден, по словам источника, также обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в киберпространстве и ядерную программу Ирана.

Ранее сообщалось, что Джо Байден проведет 7 декабря видеоконференцию с Владимиром Путиным. В ходе переговоров президенты США и России обсудят ситуацию на российско-украинской границе и возможное вторжение войск РФ в Украину.

Накануне видеоконференции Байдена и Путина в Сенате США предупредили, что вторжение РФ в Украину станет наибольшей исторической ошибкой для Москвы. Джо Байдена призвали показать себя "максимально сильным" и дать понять Путину, что США будут на стороне Украины в случае начала полномасштабных боевых действий.