Украина станет для РФ "новым Афганистаном". В Сенате США предупредили об "исторической ошибке"
По словам сенатора-республиканца Джони Эрнст, Байден в общении с Путиным должен быть "максимально сильным" и показать, что США на стороне Украины.
Украина может стать "новым Афганистаном" для России, если Кремль отдаст приказ пойти в наступление. Об этом сказал в интервью американскому каналу CNN глава подкомитета Сената США по международным отношениям и борьбе с терроризмом, сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.
"Позвольте мне сказать следующее: если Россия все же решит двигаться дальше, это будет ошибка исторического масштаба для Москвы", – заявил Мерфи.
По словам сенатора-демократа, сейчас в Сенате находится поправка, благодаря которой Соединенные Штаты смогут "значительно увеличить объемы поставок летальной помощи".
Крис Мерфи надеется на плодотворный разговор 7 декабря между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Собеседники прежде всего обсудят напряженную военную ситуацию на украинской границе.
Украинскую тематику перед беседой Байдена и Путина обсуждали на канале Fox News. Сенатор-республиканец Джони Эрнст призвала американского лидера быть "очень четким и сильным" в общении с Путиным.
"Он должен сказать Путину, что США не позволят продолжить проект "Северный поток – 2". Нам нужно, чтобы он (Путин) знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь", – отметила она.
Напомним, что американская газета The Washington Post писала о планах РФ стянуть к украинской границе почти 175 тысяч солдат.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Россия может вторгнуться в Украину в конце января следующего года.
В связи с нарастающей военной опасностью Резников призвал Канаду, США и Великобританию прислать в Украину сотни военных инструкторов, чтобы "не было слишком поздно".