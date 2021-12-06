Украина станет для РФ "новым Афганистаном". В Сенате США предупредили об "исторической ошибке"

По словам сенатора-республиканца Джони Эрнст, Байден в общении с Путиным должен быть "максимально сильным" и показать, что США на стороне Украины.

Украина может стать "новым Афганистаном" для России, если Кремль отдаст приказ пойти в наступление. Об этом сказал в интервью американскому каналу CNN глава подкомитета Сената США по международным отношениям и борьбе с терроризмом, сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.

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"Позвольте мне сказать следующее: если Россия все же решит двигаться дальше, это будет ошибка исторического масштаба для Москвы", – заявил Мерфи.

[ + – ] Украина может стать "новым Афганистаном" для России, – видео

По словам сенатора-демократа, сейчас в Сенате находится поправка, благодаря которой Соединенные Штаты смогут "значительно увеличить объемы поставок летальной помощи".

Крис Мерфи надеется на плодотворный разговор 7 декабря между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Собеседники прежде всего обсудят напряженную военную ситуацию на украинской границе.

Украинскую тематику перед беседой Байдена и Путина обсуждали на канале Fox News. Сенатор-республиканец Джони Эрнст призвала американского лидера быть "очень четким и сильным" в общении с Путиным.

[ + – ] Джони Эрнст считает, что Байден в разговоре с Путиным должен говорить о защите Украины Фото: The New York Times

"Он должен сказать Путину, что США не позволят продолжить проект "Северный поток – 2". Нам нужно, чтобы он (Путин) знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь", – отметила она.

Напомним, что американская газета The Washington Post писала о планах РФ стянуть к украинской границе почти 175 тысяч солдат.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Россия может вторгнуться в Украину в конце января следующего года.

В связи с нарастающей военной опасностью Резников призвал Канаду, США и Великобританию прислать в Украину сотни военных инструкторов, чтобы "не было слишком поздно".