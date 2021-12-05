Министр обороны Украины призвал США, Британию и Канаду перебросить войска к границе с РФ

Алексей Резников предупреждает, что помощь Запада необходима уже сейчас, потому что потом будет уже слишком поздно — численность военных РФ рядом с Украиной может вырасти до 175 тысяч человек.

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию как можно быстрее оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить вторжение России, так как "потом будет слишком поздно". В частности, глава Минобороны предложил прислать в страну сотни военных инструкторов. Об этом он заявил в интервью изданию The Globe and Mail.

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В частности, Резников сообщил, что Канада, Соединенные Штаты и Британия хорошо "понимают все риски" возможного вторжения РФ в Украину. Также он отметил решительную поддержку страны со стороны Польши и Литвы, объяснив это "их собственной историей с Россией". По словам чиновника, "англосаксонским партнерам" следует помогать Украине вне НАТО, предоставляя дополнительное вооружение и другую поддержку, включая средства противовоздушной обороны, военно-морской и радиоэлектронной борьбы.

Резников отметил, что Украине необходим "быстрый ответ" со стороны стран-партнеров, включая размещение канадских, британских и американских солдат вблизи линии фронта.

"Существует программа обучения военных в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных) инструкторов пошлите еще 500", — сказал Резников, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 солдат, уже действующую в стране.

По словам главы Минобороны, инструкторы должны быть размещены там, где их увидит Россия — "в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином".

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"(Вопрос размещения инструкторов необходимо решать) вместе с партнерами из Соединенного Королевства, с партнерами из США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. Это было бы хорошим знаком для россиян", — отметил Резников.

Помимо этого чиновник заявил о расколе в НАТО касательно вопроса поддержки Украины. По его словам, часть стран обеспокоены сохранением своих экономический связей с РФ.

"К сожалению, Германия и Франция очень прагматичны. Они хотят дружить с россиянами. Они ведут с ними дела", — сказал Резников, имея в виду, в частности, российский трубопровод "Северный поток — 2", который реализовывается в том числе и при поддержке Берлина.

В интервью Эстонскому телевидению министр также сообщил, что Россия продолжает наращивать концентрацию своих войск у границ Украины — в дальнейшем их численность может составить 175 тысяч.

"Если такой тренд будет сохраняться, то в ближайшее время наращивание будет в пределах до 175 тысяч. Сегодня показатели, которые мы видим, это 94 тысячи вдоль границ", — сказал Резников, добавив, что данные разведки Минобороны совпадают с данными западных партнеров в этом вопросе.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные западной разведки сообщила, что Россия планирует стянуть к границе около 175 тысяч военных. Немецкое издание BILD рассказало, что у президента государства-агрессора Владимира Путина есть план по захвату большей части территории Украины. В свою очередь Резников говорил, что РФ будет готова к вторжению в конце января.