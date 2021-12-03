"Беларусь в стороне не останется". Что имел в виду Лукашенко и готова ли Украина к открытию второго фронта (карта)

Александр Лукашенко выступил с громким заявлением, что в случае активизации военных действий на Донбассе Минск встанет на сторону Москвы. Фокус пообщался с профильными экспертами, чтобы разобраться, сможет ли Украина вести войну на два фронта и насколько эта угроза обоснована.

"Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется", — заявил Александр Лукашенко. Кому адресованы эти слова и насколько реальна угроза?

29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "не останется в стороне", если на Донбассе начнется "новое обострение между Западом и Россией", и подчеркнул, что "ясно, на чьей стороне" будет его страна. В тот же день министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин рассказал, что белорусские военные с 1 декабря приступают к активной боевой подготовке из-за "милитаризации соседних стран".

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Фокус пообщался с профильными экспертами, чтобы разобраться, насколько серьезно стоит воспринимать слова Лукашенко и грозит ли Украине открытие второго фронта.

[ + – ] 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "не останется в стороне" в случае нового витка войны на Донбассе Фото: president.gov.by

"Армия Беларуси хоть и без боевого опыта, но боеспособная". Сколько солдат и техники у Лукашенко

Директор фонда "Повернись живим" и сооснователь портала Милитарный Тарас Чмут в комментарии Фокусу подчеркивает: задействует ли Лукашенко армию Беларуси против Украины в рамках эскалации между официальным Киевом и Москвой, не знает никто.

"Это надо у него спрашивать. Но я напомню, что армия Беларуси — это армия боеспособная. Да, она без боевого опыта, но боеспособная. И она имеет на вооружении, в том числе, и современную технику", — говорит Чмут.

[ + – ] Вероятные направления ударов РФ и Беларуси в случае большой войны Фото: Focus.ua

По данным белорусского портала Tut.by, по состоянию на 2020 год численность Вооруженных сил Беларуси составляла примерно 65 тысяч человек, из которых 45 тысяч — военные.

Силы специальных операций (ССО, основные задачи которых — разведка, контр-диверсия, борьба с незаконными вооруженными формированиями) насчитывают порядка 6 тысяч человек. Также у страны имеется около 300 тысяч человек резерва, который в мирное время не используется. Из них 120 тысяч входят в Войска территориальной обороны (состоят из лиц, которые отбыли службу и находятся в запасе).

Аналитические центры Global Firepower и The Military Balance утверждают, что из военной техники на балансе у Беларуси есть около 500 танков Т-72Б, чуть более 30 истребителей МиГ-29, 4 истребителя Су-30 и пара десятков штурмовиков Су-25.

В рейтинге военной мощи Global Firepower 2021 Беларусь оказалась на 50 месте среди 140 сравниваемых стран. Украину в нем поставили на 25 позицию, а РФ — на 2-ю.

[ + – ] Численность Вооруженных сил Беларуси составляет примерно 65 тысяч человек Фото: Максим Блинов / РИА

"Хочет показать зубы Западу". Заявление Лукашенко адресовано не Украине

Военный обозреватель Олег Стариков в разговоре с Фокусом подчеркивает, что угрозы Лукашенко не касаются Украины, если не будет доказано, что именно Банковая решила начать военную операцию по решению донбасского кризиса.

"Лукашенко с 2014 года ни разу не нарушил данное им обещание Петру Порошенко, что граница между Украиной и РБ будет мирной и что он не допустит угрозы с северо-запада для Украины — даже при том давлении, которое осуществлял Кремль на него. Это воинственное заявление, да и форма его подачи — в военной форме, на совещании с высшим командным составом сектора обороны и безопасности РБ — направлена на Запад, а именно — на Польшу, Литву, а если обобщить — на НАТО и Вашингтон. Лукашенко показал, что Республика Беларусь — это военный союзник России, и в случае вооруженного конфликта между РФ и НАТО его страна выступит на стороне Кремля", — утверждает Стариков.

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Впрочем, отмечает военный обозреватель, даже в случае, если Киев захочет решить кризис на востоке Украины военным путем, то "не факт, что Лукашенко будет стоять на стороне Кремля".

"Тут должно произойти что-то неординарное между Минском и Киевом. И последнее: Лукашенко понимает, что если произойдет вооруженный конфликт между Республикой Беларусь и Украиной — это будет катастрофа, и допустить этого нельзя", — подчеркивает Стариков.

[ + – ] Карта возможной схемы нападения РФ на Украину в 2022 году, составленная аналитиками Минобороны Фото: Минобороны Украины

"Нормализация своего положения". Лукашенко задабривает Кремль

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик высказал Фокусу предположение, что заявление Лукашенко является его попыткой "продемонстрировать свою лояльность и полезность Кремлю", а также то, что "дальнейшее давление на него со стороны Запада приведет к тяжелым последствиям в виде расширения военного регионального кризиса и втягивания в него новых стран. Это продолжение мер, частью которых была спецоперация с мигрантами на границе, их цель — нормализация положения Лукашенко и снятие изоляции после протестов 2020", — говорит Москалик.

Эксперт считает, что лидер Беларуси будет всеми силами избегать участия в войне.

"И если Лукашенко таки пойдет на это, то скорее можно будет говорить в большей степени об использовании территории РБ как плацдарма и пространства для ударов — прежде всего диверсионных сил и, возможно, авиации. Но и этого он будет стараться избежать. Его цель — вернуться к "нормальности" своего положения на международной арене, которая была до 2020 года", — подчеркивает Москалик.

[ + – ] Когда после президентских выборов в Беларуси вспыхнули протесты, Лукашенко взял в руки автомат Фото: Скриншот

[ + – ] Александр Лукашенко с автоматом, август 2020 года Фото: president.gov.by

"Лукашенко мог получить указание из Кремля"

Военный аналитик Фокуса и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин рассказывает, что видит два сценария, в соответствии с которыми Лукашенко мог выступить с заявлением по поводу Донбасса.

"Оптимистический: Лукашенко просто демонстрирует свою лояльность Кремлю, пользуясь шумихой вокруг факта концентрация войск РФ на границе с Украиной. Плюс это отличный момент попасть во все СМИ, а ведь ему нужно максимально обозначать свою легитимность через видимость", — отмечает Левин.

Второй сценарий военный аналитик Фокуса называет "не очень оптимистичным": Лукашенко мог получить указание из Кремля присоединиться к кампании по подготовке почвы для дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

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"Более того — у Лукашенко просто может быть безвыходная ситуация. Иначе поддержка Москвы окончится или сильно пошатнется. Не поддержка Беларуси как государства — Беларусь Москва не отпустит, а именно самого правительства Лукашенко. Хочет ли он войны? Нет. Нужна ли ему война? Нет. Понимает ли он, что это будет началом конца? Однозначно. Но, возможно, у него просто не было выбора.

Кремль выстраивает свою партию в этой войне, и Лукашенко мог оказаться просто еще одной фигурой", — рассуждает Левин.

В любом случае, подчеркивает военный аналитик, для Украины вырисовывается опасная ситуация, поскольку у Минска хоть и небольшая, но боеспособная армия. Кроме того, говорит Игаль Левин, Беларусь может предоставить России свои авиабазы и свою территорию как плацдарм.