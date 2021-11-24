Границу Украины с Беларусью будут укреплять: сколько потратят денег (фото)

Госпогранслужбе Украины выделят из бюджета почти 67 млн гривен на укрепление границы. А Нацгвардия получит почти в два раза больше.

Кабинет Министров Украины разрешил выделить 175 млн гривен на укрепление границы с Беларусью. Такое решение министры приняли на заседании правительства 24 ноября, которое транслировалось в YouTube.

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Глава Кабмина Денис Шмыгаль написал в Telegram о раске распространения "миграционного дестабилизационного проекта" Беларуси на украинско-белорусскую границу.

По данным депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, средства пойдут в МВД Украины. Из этой суммы Госпогранслужба Украины получит 66,9 млн гривен, а Нацгвардия – 108 млн гривен.

Чтобы усилить защиту, ГПСУ направила на границу 3098 пограничников, 859 нацгвардейцев и 390 единиц техники. Во второй и третьей волнах хотят дополнительно привлечь 1555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники.

В пояснительной записке к проекту постановления подчеркивается сложная оперативная обстановка на украинско-белорусской границе в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

Украинские чиновники предполагают, что нелегальные мигранты могут напасть и захватить учреждения Госпогранслужбы Украины и другие правоохранительные органы.

Напомним, что украинские пограничники получили от Франции два вертолета Н-125 Airbus, чтобы лучше охранять границу с Беларусью.

[ + – ] Вертолет Н-125 Airbus из Франции Фото: dpsu.gov.ua

Фокус подробно разбирал влияние на Украину кризиса с беженцами на границе Польши и Беларуси.

Недавно около 150 мигрантов пытались ворваться в Польшу в районе села Дубичи Церковные. Они забрасывали польских пограничников камнями.

До этого Фокус сообщал, как мигранты из стран Ближнего Востока бросали в пограничников Польши светошумовыми гранатами чешского производства компании ZEVETA Bojkovice. Такие спецсредства использовал режим Александра Лукашенко во время разгона протестов в 2020 году.

В Евросоюзе думают над тем, как прекратить миграционный шантаж Беларуси. Власти разрабатывают санкции против туристических и транспортных компаний, которые незаконно перевозят мигрантов.