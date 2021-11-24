Кордон України з Білоруссю зміцнюватимуть: скільки витратять грошей (фото)

Держприкордонслужбі України виділять з бюджету майже 67 млн гривень на зміцнення кордону. А Нацгвардія отримає майже вдвічі більше.

Кабінет Міністрів України дозволив виділити 175 млн гривень на зміцнення кордону з Білоруссю. Таке рішення міністри ухвалили на засіданні уряду 24 листопада, яке транслювалося на YouTube.

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Глава Кабміну Денис Шмигаль написав у Telegram про розповсюдження "міграційного дестабілізаційного проєкту" Білорусі на українсько-білоруський кордон.

За даними депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, кошти спрямують в МВС України. Із цієї суми Держприкордонслужба України отримає 66,9 млн гривень, а Нацгвардія — 108 млн гривень.

Щоб посилити захист, ДПСУ спрямувала на кордон 3 098 прикордонників, 859 нацгвардійців та 390 одиниць техніки. У другій та третій хвилях хочуть додатково залучити 1 555 прикордонників, 193 одиниці військової техніки, 6 993 нацгвардійців і понад 100 одиниць військової техніки.

У пояснювальній записці до проєкту постанови наголошується на складній оперативній ситуації на українсько-білоруському кордоні у Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській областях.

Українські чиновники припускають, що нелегальні мігранти можуть напасти та захопити установи Держприкордонслужби України й інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, що українські прикордонники отримали від Франції два вертольоти Н-125 Airbus, щоб краще охороняти кордон із Білоруссю.

[ + – ] Вертоліт Н-125 Airbus із Франції Фото: dpsu.gov.ua

Фокус детально розбирав вплив на Україну кризи з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі.

Нещодавно майже 150 мігрантів намагалися увірватися до Польщі у районі села Дубичі Церковні. Вони закидали польських прикордонників камінням.

До цього Фокус повідомляв, як мігранти з країн Близького Сходу кидали у прикордонників Польщі світлошумові гранати чеського виробництва компанії ZEVETA Bojkovice. Такі спецзасоби використав режим Олександра Лукашенка під час розгону протестів у 2020 році.

У Євросоюзі думають над тим, як припинити міграційний шантаж Білорусі. Влада розробляє санкції проти туристичних і транспортних компаній, які незаконно перевозять мігрантів.