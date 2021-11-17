Мігранти на кордоні кидали гранати, які використовували силовики Лукашенка в 2020 (фото)

Експертам вдалося ідентифікувати світлошумові гранати, з'ясувалося, що вони виробляються чеською компанією ZEVETA Bojkovice. Саме вони закуповувалися білоруським президентом.

Мігранти, які зараз перебувають на кордоні з Польщею, кидали світлошумові гранати, які використовували силовики Лукашенка в 2020 році під час розгону мітингів. Про це повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

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Експертам вдалося ідентифікувати, які світлошумові гранати кидалися в польських силовиків. З'ясувалося, що це чеські гранати Р1, які виготовляє компанія ZEVETA Bojkovice. Останні кілька років такі спецзасоби закуповувалися президентом Лукашенком для силового блоку. Їх використали для розгону мирних мітингів улітку 2020 року.

[ + – ] Гранати, які використовуються силовиками Лукашенка Фото: Білорусь головного мозку

Водночас польські силовики закуповували світлошумові гранати в компанії фірми UMO Sp. z o.o. Вони мають зовсім інший вигляд.

[ + – ] Світлошумові гранати польських силових структур

Нагадаємо, 16 листопада мігранти зробили спробу прорватися до Польщі, проламавши огорожі та кидаючи в поліцейських світлошумові гранати.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони Польщі звинуватило білоруських силовиків у руйнуванні огорож на польсько-білоруському кордоні.