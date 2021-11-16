Білоруські військові ночами намагаються зруйнувати прикордонні огорожі, — Міноборони Польщі (відео)

Білоруські силовики так намагаються "допомогти" нелегалам прорватися на територію Польщі.

Міністерство національної оборони Польщі звинуватило білоруських силовиків у руйнуванні загороджувальних огорож на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомляється в Twitter Міноборони.

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"Білоруські служби під покровом ночі руйнують паркан, щоб мігранти могли нелегально перетнути кордон", — йдеться в повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео з військовослужбовцем, який уночі витягнув із землі частину кріплення в огорожі з колючого дроту.

Це не поодинока спроба з білоруського боку зашкодити прикордонному паркану. Так, 13 листопада польські прикордонники помітили, як білоруські військові за допомогою службового автомобіля намагалися прорвати огорожу.

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопами", — сказано у заяві польських силовиків.

Раніше повідомлялося, що на польсько-білоруському кордоні було чути автоматні черги. У Міністерстві оборони Польщі припустили, що це можлива провокація з боку білоруських силовиків, а стрілянина велася холостими патронами.

Національний банк Польщі випустить колекційну монету та банкноту на згадку про захист польського кордону від напливу мігрантів. Російський сенатор Пушков, коментуючи цю новину, сказав, що Польща "захищається від голодних і жебраків із дітьми на руках".