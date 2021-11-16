Польща випустить пам'ятні монети та банкноти на згадку про захист своїх кордонів від мігрантів

Російський сенатор Пушков прокоментував новину, сказавши з іронією, що Польща "захищається від голодних і жебраків із дітьми на руках".

Національний банк Польщі ухвалив рішення випустити колекційну монету та банкноту на згадку про захист польського кордону від напливу мігрантів. Про це повідомляє сайт банку.

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"Голова Національного банку, професор Адам Глапінські прийняв рішення випустити в прискореному режимі колекційну монету та банкноту, присвячену захисту польського східного кордону", — сказано в повідомленні.

Про номінал грошових знаків "Захист польського східного кордону" поки не повідомляється.

Водночас російський сенатор Олексій Пушков прокоментував цю новину у своєму Telegram. Політик вважає, що психологія польської еліти така, що їй весь час необхідно від когось захищатися, інакше життя не миле.

"Ексміністр оборони Мацеревич довгі роки закликав до захисту від Росії та вигадував російські танкові армади, які ось-ось обрушаться на беззахисну Польщу. Але — не трапилося. І ось тепер — нарешті! — виник привід для пам'ятної медалі. Знак на честь захисту країни від страшної загрози — голодних, холодних, жебраків, обірваних людей із дітьми, що замерзають, у руках", — написав Пушков.

Раніше Фокус розбирався в питанні про можливі причини міграційної кризи, що виникла на польсько-білоруському кордоні. У статті було висловлено думку, більшість біженців — іракські курди, які рятуються втечею від політичного тиску з боку власного уряду.

Українські політики не оминають ситуації на польсько-білоруському кордоні. Так, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко назвав мігрантів на кордоні "гібридними біженцями".