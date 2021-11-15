"Гібридні біженці": Корнієнко розповів, чи прийме Україна мігрантів із Білорусі

За словами першого віцеспікера Ради, ухваленню рішення щодо людей, які застрягли на кордоні з Польщею, мають передувати роз'яснення від секретаря РНБО та голови МВС.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко назвав людей, які застрягли на білорусько-польському кордоні, "гібридними біженцями". Про це парламентарій сказав у коментарі Фокусу, відповідаючи на запитання, чому Україна готова була дати притулок біженцям із Афганістану, але відмовляється прийняти в себе мігрантів, що перебувають між Білоруссю та Польщею, з країн Азії.

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"Є біженці, які біженці, а є гібридні біженці. Можна говорити так і про інші гібридні складові. Гібридну діяльність РФ. Є ЗМІ, а є гібридні ЗМІ. Є військові, а є "зелені чоловічки". Потрібно розуміти, що за процес відбувається з точки зору національної безпеки", — заявив Корнієнко, відповідаючи на запитання Фокусу.

Перший віцеспікер Верховної Ради вважає, що секретар РНБО та міністр внутрішніх справ України, які відповідають за національну безпеку країни, мають надати роз'яснення щодо процесу, який протікає на білорусько-польському кордоні.

"Нехай роз'яснять. Це проксі процес чи це люди, яким реально потрібен політичний притулок. Тоді й прийматимемо рішення", — підкреслив Корнієнко.

8 листопада колона з тисячами біженців із Іраку, Афганістану, Сирії й інших азійських країн намагалася перетнути кордон із Польщею з боку Білорусі. Офіційна Варшава звинуватила Мінськ у провокаціях і стягнула до прикордонних пунктів силовиків. Згодом посол України в Польщі попередив, що після невдалої спроби прорватися на територію ЄС мігранти можуть попрямувати в бік України.

10 листопада представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід виступив із пропозицією розмістити мігрантів, які застрягли на білорусько-польському кордоні, в Україні. Цього ж дня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що членам цієї політсили варто "взяти по кілька мігрантів додому", а якщо там не вистачить місця – розміщувати їх у Бундестазі.

Нагадаємо, на початку вересня офіційний Київ активно допомагав евакуюватися біженцям із захопленого бойовиками руху "Талібан" Афганістану. Тоді ж у Кабміні мали намір розмістити на території України 3 тисячі біженців із Афганістану.