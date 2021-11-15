"Гибридные беженцы": Корниенко рассказал, примет ли Украина мигрантов из Беларуси

По словам первого вице-спикера Рады, принятию решения по застрявшим на границе с Польшей людям должны предшествовать разъяснения от секретаря СНБО и главы МВД.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко назвал застрявших на белорусско-польской границе людей "гибридными беженцами". Об этом парламентарий сказал в комментарии Фокусу отвечая на вопрос почему Украина готова была приютить беженцев из Афганистана, но отказывается принять у себя находящихся между Беларусью и Польшей мигрантов из стран Азии.

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"Есть беженцы, которые беженцы, а есть гибридные беженцы. Можно говорить так и про другие гибридные составляющие. Гибридную деятельность РФ. Есть СМИ, а есть гибридные СМИ. Есть военные, а есть "зеленые человечки". Нужно понимать что за процесс происходит с точки зрения национальной безопасности", — заявил Корниенко отвечая на вопрос Фокуса.

Первый вице-спикер Верховной Рады считает, что секретарь СНБО и министр внутренних дел Украины, которые отвечают за национальную безопасность страны, должны дать разъяснения касательно процесса, протекающего на белорусско-польской границе.

"Пусть разъяснят. Это прокси процесс или это люди, которым реально нужно политическое убежище. Тогда и будем принимать решение", — подчеркнул Корниенко.

8 ноября колонна с тысячами беженцев из Ирака, Афганистана, Сирии и других азиатских стран пыталась пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси. Официальная Варшава обвинила Минск в провокациях и стянула к пограничным пунктам силовиков. Позже посол Украины в Польше предупредил, что после неудачной попытки прорваться на территорию ЕС мигранты могут направиться в сторону Украины.

10 ноября представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид выступил с предложением разместить застрявших на белорусско-польской границе мигрантов в Украине. В тот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что членам этой политсилы стоит "взять по несколько мигрантов домой", а если там не хватит места — размещать их в Бундестаге.

Напомним, в начале сентября официальный Киев активно помогал эвакуироваться беженцам из захваченного боевиками движения "Талибан" Афганистана. Тогда же в Кабмине намеревались разместить на территории Украины 3 тысячи беженцев из Афганистана.