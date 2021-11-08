В Беларуси большая колонна мигрантов направилась к границе с Польшей (видео)
Польские власти называют это началом "крупнейшей попытки силового вторжения" в страну. Минск обвинил Варшаву в "бесчеловечном отношении" к беженцам.
В понедельник, 8 ноября, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов выдвинулась к границе с Польшей. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских специальных служб Станислав Зарын.
"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово проникнуть в Польшу", — написал представитель министра.
Также он опубликовал видео, на котором запечатлено движение большой колонны людей с вещами. По словам Зарына, среди них преобладает молодежь.
"Крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу только началась (…) Дополнительная информация свидетельствует о том, что группировка находится под строгим контролем вооруженных белорусов. Они решают, в каком направлении пойдет группа. Это еще одна враждебная акция Беларуси, направленная против Польши", — добавил Зарын.
По данным издания Zerkalo, мигранты направляются к пункту пропуска "Брузги". Согласно приблизительным подсчетам журналистов, в колонне несколько сотен человек.
В свою очередь в пограничном комитете Беларуси назвали инцидент "шагом отчаяния" со стороны беженцев, на который их "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".
"Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали", — сообщили в ведомстве.
Напомним, недавно на территории Польши были выявлены трое вооруженных людей в форме, ранее пересекшие государственную границу с Беларусью. После попытки польских пограничников установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на территорию республики.
После этого польские военные обнаружили на границе двоих пограничников соседнего государства, которые патрулировали территорию возле заграждения с ножницами по металлу. А вчера несколько мигрантов атаковали польских пограничников при помощи камней и веток.