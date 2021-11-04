В Польше показали пограничников Беларуси, патрулирующих границу с ножницами для металла (фото)

Польские власти сообщили о ежедневных попытках белорусской стороны усугубить ситуацию на границе, где уже несколько месяцев наблюдается наплыв нелегальных мигрантов.

Польские военные на границе с Беларусью заметили двоих пограничников соседнего государства, которые патрулировали территорию возле заграждения с ножницами по металлу. Соответствующий снимок в своем Twitter опубликовал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами для резки забора. Подобные пограничные ситуации — обычное дело", — написал глава польского оборонного ведомства.

Чиновник добавил, что кризис на границе, существующий на данный момент, был спровоцирован режимом главы Беларуси Александра Лукашенко.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", — подытожил Блащак.

Напомним, в ночь на вторник, 2 ноября, на территории Польши были обнаружены трое вооруженных людей в форме, ранее пересекшие государственную границу с Беларусью.

Ранее Фокус писал о том, как Польша и Литва устанавливают заборы с колючей проволокой на границе с Беларусью в связи с наплывом мигрантов, которые с августа этого года предприняли 28,5 тысяч попыток незаконного попадания на польскую территорию.