У Польщі показали прикордонників Білорусі, які патрулюють кордон із ножицями для металу (фото)

Польська влада повідомила про щоденні спроби білоруської сторони посилити ситуацію на кордоні, де вже кілька місяців спостерігається наплив нелегальних мігрантів.

Польські військові на кордоні з Білоруссю помітили двох прикордонників сусідньої держави, котрі патрулювали територію біля загородження з ножицями для металу. Відповідне фото у своєму Twitter опублікував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями для різання паркану. Подібні прикордонні ситуації — звичайна справа", — написав голова польського оборонного відомства.

Чиновник додав, що криза на кордоні, яка існує наразі, була спровокована режимом глави Білорусі Олександра Лукашенка.

"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", — підсумував Блащак.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 2 листопада, на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, які раніше перетнули державний кордон із Білоруссю.

Раніше Фокус писав про те, як Польща та Литва встановлюють паркани з колючим дротом на кордоні з Білоруссю у зв'язку з напливом мігрантів, які із серпня цього року здійснили 28,5 тисяч спроб незаконного потрапляння на польську територію.