"Агресивна провокація": до Польщі з Білорусі вторглися озброєні люди у формі (відео)

Троє озброєних людей у формі перетнули кордон із білоруського боку. У зв'язку з інцидентом у польське МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Білорусі.

У ніч на вівторок, 2 листопада, на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, котрі раніше перетнули державний кордон з Білоруссю. Польська влада звинуватила республіку в провокації. Про це повідомляє видання Euronews.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, що прикордонники виявили трьох людей з довгоствольною зброєю на території країни. При спробі налагодити з ними контакт невідомі перезарядили зброю і повернулися на територію Білорусі. При цьому встановити, якому формуванню належали озброєні люди, не вдалося через обмежену видимість у нічний час.

"Ми зіткнулися з черговою агресивною провокацією білоруської сторони", — сказав представник влади.

Також прикордонна служба Польщі зазначила, що останнім часом відбулося кілька спроб "силового перетину кордону" з боку Білорусі.

"Ми спостерігаємо дедалі агресивнішу поведінку іноземців, які не завжди хочуть перетнути кордон, але, наприклад, кидають різні предмети в офіцерів прикордонної охорони та польської армії", — сказали у відомстві.

Усього із серпня цього року польські прикордонники зафіксували близько 28,5 тисяч спроб незаконного перетину кордону, більша частина з яких припала на жовтень. Крім Польщі, про зростання кількості мігрантів, які прибувають із сусідньої республіки, повідомляють також Литва та Латвія.

Де саме трапився інцидент, у польських відомствах не уточнили. У той же час МЗС Польщі повідомило, що 2 листопада відбулася бесіда заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика з тимчасовим повіреним у справах Білорусі Олександром Чесновським з приводу інциденту. Як повідомляє RMF, Вавжик висловив протест білоруській стороні через порушення кордону.

Нагадаємо, влітку цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка більше не запобігатиме потраплянню нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу.

На фоні цього президент Польщі Анджей Дуда оголосив режим надзвичайного стану в прикордонних воєводствах.

Також Фокус писав, що Польща та Литва встановлюють паркани з колючим дротом на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів.