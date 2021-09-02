Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Глава держави зважився на такий крок у зв'язку з "важкою ситуацією", обумовленою нелегальною міграцією людей із сусідньої країни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав постанову про введення надзвичайного стану на прикордонній з Білоруссю території через наплив біженців. Про це з посиланням на прессекретаря глави держави Блавея Спихальського повідомляє видання Rzeczpospolita.

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За його словами, звернення Кабміну про введення режиму НС було "ретельно проаналізоване".

"Рішення про введення надзвичайного стану було ухвалене в зв'язку з особливою загрозою безпеці громадян і громадському порядку, пов'язану з нинішньою ситуацією на державному кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь", — повідомили в представництві президента Польщі.

Режим НС введений у 183 прикордонних населених пунктах Підляського і Люблінського воєводств. У зв'язку з цим там протягом 30 днів діятимуть такі обмеження:

Заборона на масові збори (мітинги, демонстрації тощо). Заборона на проведення масових культурних, розважальних заходів. Громадяни в цих регіонах зобов'язані мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Заборона на перебування в певних місцях, приміщеннях і територіях у встановлений час (цей пункт пізніше уточнить Рада міністрів Польщі — ред.). Заборона на запис за допомогою технічних засобів характеристик певних місць, об'єктів або територій (цей пункт також уточнить Рада міністрів — ред.). Заборона на носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин та іншої зброї. Обмеження на доступ до публічної інформації про діяльність, яка здійснюється в зоні дії режиму надзвичайного стану.

У відповідь на запитання журналістів про причини такого рішення президента Спихальський сказав, що "ситуація на кордоні з Білоруссю важка і в цьому немає ніяких сумнівів".

Нагадаємо, наприкінці червня цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко, у відповідь на санкції ЄС, заявив, що республіка більше не буде запобігати потраплянню нелегальних мігрантів у країни Євросоюзу.

Пізніше Литва і Латвія ввели режим надзвичайної ситуації у зв'язку з тим, що потік нелегальних мігрантів із Білорусі зріс у десятки разів.

У середу, 1 вересня, Рада міністрів Польщі запропонував президенту Анджею Дуді також ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.