Латвія через мігрантів із Білорусі оголосила на кордоні режим НС
Режим діятиме до 10 листопада. Прикордонникам дозволили застосовувати щодо нелегальних мігрантів фізичну силу та спецзасоби.
Уряд Латвії оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю в зв'язку з надмірним напливом мігрантів із цієї країни, інформує у вівторок, 10 серпня, Delfi.
Цей режим НС вводиться в середу, 11 серпня, і триватиме до 10 листопада в трьох краях країни: Лудзенському, Аугшдаугавському і Красилівському, а також у місті Даугавпілс.
Влада Латвії дозволила прикордонникам застосовувати щодо незаконних мігрантів спеціальні засоби і фізичну силу з метою повернення в Білорусь тих людей, які незаконно перейшли кордон. Допомагати їм у цьому будуть поліцейські та військові.
Напередодні про введення режиму НС просила глава зовнішньополітичного відомства Латвії Марія Голубєва. Пов'язано це зі значно збільшеним потоком незаконних мігрантів, які намагаються перетнути білорусько-латвійський кордон.
Повідомляється, що із 6 серпня через кордон незаконно проникли 283 людини, а всього з початку 2021 року прикордонниками були затримані 343 порушники державного кордону.
Нагадаємо, на початку минулого місяця Литва почала захищати кордон із Білоруссю в зв'язку з потоком нелегальних мігрантів із цієї країни.
Пізніше Кабмін України затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського про виділення Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для стримування мігрантів із Білорусі.
Фокус повідомляв також, що прикордонники Євросоюзу почали термінову операцію на кордоні Литви через мігрантів із Білорусі у зв'язку з тим, що кількість нелегалів із цієї країни зросла у 20 разів порівняно з 2020 роком.